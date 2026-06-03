¿Los albañiles cobran aguinaldo? Esto explica la Uocra sobre el SAC 2026

Los trabajadores nucleados en la UOCRA tendrán un aumento en sus remuneraciones este mes. Pero, ¿quiénes recibirán el aguinaldo de junio 2026 ?

Como sucede en el comienzo de cada mes de junio , muchos trabajadores de distintos sectores de la economía se repiten la misma pregunta: ¿me corresponde cobrar el aguinaldo en 2026 ? Esa duda también abarca a los empleados de la construcción de las diversas categorías, entre ellas los albañiles nucleados en la UOCRA .

Recientemente, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA ) llegó a un acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción ( FAEC ) para establecer nuevas escalas salariales durante el trimestre junio-agosto 2026 .

Como sucede con otros sectores, todos los trabajadores de la construcción que trabajen en relación de dependencia y estén debidamente efectivizados tienen derecho a recibir el Sueldo Anual Complementario ( SAC ) correspondiente a la mitad del año.

Todos los trabajadores de la construcción que se encuentren "en blanco" tienen derecho a cobrar el aguinaldo.

En el caso de los albañiles, el aguinaldo representa el 50% de la mejor remuneración percibida en el primer semestre de 2026. Y como junio incluye un aumento por paritarias, ese será el ingreso mensual que se tome como referencia para el cálculo. Los empleadores deberán cumplir con su pago antes del 30 de junio, según establece la normativa.

Qué estableció la última paritaria para los trabajadores de la UOCRA

El entendimiento alcanzado por el gremio que conduce Gerardo Martínez y las cámaras empresarias del sector comprende a todas las categorías incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75 y también se extiende al CCT 577/10. El acuerdo fijó aumentos para el período junio-agosto 2026 que se dividen de la siguiente forma:

En junio , 2,1% sobre los salarios vigentes a mayo.

, 2,1% sobre los salarios vigentes a mayo. En julio , 2% sobre los sueldos de junio.

, 2% sobre los sueldos de junio. En agosto, 1,9% sobre los salarios de julio.

Si bien aún resta la homologación de la Secretaría de Trabajo, todos los empleados de la construcción recibirán un incremento acumulativo del 6,12% en los próximos tres meses. Además de los porcentajes acumulativos, la negociación estableció sumas no remunerativas que van desde $50.000 hasta $100.000, según la categoría.

construccion neuquen (4) En junio 2026, los trabajadores de la UOCRA tendrán un aumento de 2,1%, además de una suma no remunerativa.

Cómo quedan los ingresos de los trabajadores de la construcción en junio 2026

Así quedan los salarios informados por la UOCRA para todas las categorías, dependiendo de la zona donde se desempeñen:

Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $6.666 (por hora)

Oficial: $5.703 (por hora)

Medio oficial: $5.270 (por hora)

Ayudante: $4.851 (por hora)

Sereno: $881.193 (mensual)

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $7.400 (por hora)

Oficial: $6.333 (por hora)

Medio Oficial: $5.842 (por hora)

Ayudante: $5.409 (por hora)

Sereno: $981.688 (mensual)

Zona C: Santa Cruz

Oficial Especializado: $10.234 (por hora)

Oficial: $9.595 (por hora)

Medio Oficial: $9.259 (por hora)

Ayudante: $8.990 (por hora)

Sereno: $1.473.164 (mensual)

Zona Austral: Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $13.333 (por hora)

Oficial: $11.405 (por hora)

Medio Oficial: $10.540 (por hora)

Ayudante: $9.701 (por hora)

Sereno: $1.762.386 (mensual)

obreros construccion generica En los próximos tres meses, los trabajadores de la construcción tendrá un incremento de 6,12%, junto a bonos mensuales.

De cuánto es el bono en cada categoría a cobrar en junio 2026

Como sucedió en oportunidades anteriores, el nuevo acuerdo salarial contempla el pago de una suma mensual no remunerativa que se liquidará de forma quincenal. Los montos correspondientes a cada zona y cada categoría a recibir en junio 2026 son los siguientes:

Zona A:

Oficial especializado: $63.300

Oficial: $58.300

Medio oficial: $53.400

Ayudante: $50.300

Sereno: $50.300

Zona B:

Oficial Especializado: $70.300

Oficial: $64.700

Medio Oficial: $59.300

Ayudante: $55.900

Sereno: $55.900

Zona C:

Oficial Especializado: $97.200

Oficial: $89.500

Medio Oficial: $82.000

Ayudante: $77.200

Sereno: $77.200

Zona Austral: