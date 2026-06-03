¿Los albañiles cobran aguinaldo? Esto explica la Uocra sobre el SAC 2026

Los trabajadores nucleados en la UOCRA tendrán un aumento en sus remuneraciones este mes. Pero, ¿quiénes recibirán el aguinaldo de junio 2026?
Como sucede en el comienzo de cada mes de junio, muchos trabajadores de distintos sectores de la economía se repiten la misma pregunta: ¿me corresponde cobrar el aguinaldo en 2026? Esa duda también abarca a los empleados de la construcción de las diversas categorías, entre ellas los albañiles nucleados en la UOCRA.
Recientemente, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) llegó a un acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) para establecer nuevas escalas salariales durante el trimestre junio-agosto 2026.
Qué trabajadores de la construcción cobran aguinaldo en junio 2026
Como sucede con otros sectores, todos los trabajadores de la construcción que trabajen en relación de dependencia y estén debidamente efectivizados tienen derecho a recibir el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a la mitad del año.
En el caso de los albañiles, el aguinaldo representa el 50% de la mejor remuneración percibida en el primer semestre de 2026. Y como junio incluye un aumento por paritarias, ese será el ingreso mensual que se tome como referencia para el cálculo. Los empleadores deberán cumplir con su pago antes del 30 de junio, según establece la normativa.
Qué estableció la última paritaria para los trabajadores de la UOCRA
El entendimiento alcanzado por el gremio que conduce Gerardo Martínez y las cámaras empresarias del sector comprende a todas las categorías incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75 y también se extiende al CCT 577/10. El acuerdo fijó aumentos para el período junio-agosto 2026 que se dividen de la siguiente forma:
- En junio, 2,1% sobre los salarios vigentes a mayo.
- En julio, 2% sobre los sueldos de junio.
- En agosto, 1,9% sobre los salarios de julio.
Si bien aún resta la homologación de la Secretaría de Trabajo, todos los empleados de la construcción recibirán un incremento acumulativo del 6,12% en los próximos tres meses. Además de los porcentajes acumulativos, la negociación estableció sumas no remunerativas que van desde $50.000 hasta $100.000, según la categoría.
Cómo quedan los ingresos de los trabajadores de la construcción en junio 2026
Así quedan los salarios informados por la UOCRA para todas las categorías, dependiendo de la zona donde se desempeñen:
Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Oficial especializado: $6.666 (por hora)
- Oficial: $5.703 (por hora)
- Medio oficial: $5.270 (por hora)
- Ayudante: $4.851 (por hora)
- Sereno: $881.193 (mensual)
Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut
- Oficial Especializado: $7.400 (por hora)
- Oficial: $6.333 (por hora)
- Medio Oficial: $5.842 (por hora)
- Ayudante: $5.409 (por hora)
- Sereno: $981.688 (mensual)
Zona C: Santa Cruz
- Oficial Especializado: $10.234 (por hora)
- Oficial: $9.595 (por hora)
- Medio Oficial: $9.259 (por hora)
- Ayudante: $8.990 (por hora)
- Sereno: $1.473.164 (mensual)
Zona Austral: Tierra del Fuego
- Oficial Especializado: $13.333 (por hora)
- Oficial: $11.405 (por hora)
- Medio Oficial: $10.540 (por hora)
- Ayudante: $9.701 (por hora)
- Sereno: $1.762.386 (mensual)
De cuánto es el bono en cada categoría a cobrar en junio 2026
Como sucedió en oportunidades anteriores, el nuevo acuerdo salarial contempla el pago de una suma mensual no remunerativa que se liquidará de forma quincenal. Los montos correspondientes a cada zona y cada categoría a recibir en junio 2026 son los siguientes:
Zona A:
- Oficial especializado: $63.300
- Oficial: $58.300
- Medio oficial: $53.400
- Ayudante: $50.300
- Sereno: $50.300
Zona B:
- Oficial Especializado: $70.300
- Oficial: $64.700
- Medio Oficial: $59.300
- Ayudante: $55.900
- Sereno: $55.900
Zona C:
- Oficial Especializado: $97.200
- Oficial: $89.500
- Medio Oficial: $82.000
- Ayudante: $77.200
- Sereno: $77.200
Zona Austral:
- Oficial Especializado: $126.600
- Oficial: $116.600
- Medio Oficial: $106.800
- Ayudante: $100.600
- Sereno: $100.600
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