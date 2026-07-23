Gran confusión por la denominación de las Islas Malvinas en Google Maps

Lo que vieron los internautas tras el partido con Inglaterra, cuando los jugadores de la Selección Argentina exhibieron la bandera por la reivindicación de las islas.

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” llegó a los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra.

El partido en el que la Selección Argentina venció a su par de Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026 marcó un punto de inflexión para nuestros aficionados. No sólo fue un triunfo deportivo para jugar la final de la Copa del Mundo, sino que también hubo un momento, en los festejos, en los que los jugadores exhibieron una bandera que les llegó de las tribunas que rezaba: “ Las Malvinas son argentinas” .

Ese garabato en una sábana que un aficionado pintó en la habitación de un hotel, cobró un significado tal que puso a la reivindicación de Argentina sobre las islas en un plano global. Fue una de las búsquedas más significativas tras el encuentro. Para Google Trends , el interés global por las Islas Malvinas aumentó 2.400% durante esa semana, siendo el mayor registro desde que comenzaron a medir este tipo de estadísticas, tal como observó Ámbito en su momento.

A casi una semana de la final, lo que los internautas argentinos observaron que en Google Maps aparecen como Islas Malvinas en vez de "Falkland Islands".

Fueron cientos de argentinos los que manifestaron en redes sociales su satisfacción por ese reconocimiento, algunos lo adjudicaron directamente a los jugadores de la selección y agradecieron el gesto.

Otros argentinos que residen en el extranjero, advirtieron que las veían con la denominación en inglés, tal como las identifica el Reino Unido.

Incluso en la búsqueda desde Argentina aparece también con el nombre en inglés. Además, habla de Puerto Stanley en vez de Puerto Argentino, que es como se la denomina en este país.

Lo que explicaron es que Google adapta la visualización decuardo a la ubicación del usuario, algo que se emplea desde hace años en territorios con disputas de soberanía, como es el caso.

Por lo tanto, no hay tal cambio tras el Mundial, es lo que habitualmente aplica Google Maps de acuerdo al lugar de búsqueda.

El gesto en el Mundial

Luego del triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra, se registró en el campo de juego una imagen que rápidamente trascendió lo deportivo y tuvo repercusiones a nivel mundial. Durante los festejos, varios futbolistas exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

La imagen de los jugadores saltando con la bandera en mano rápidamente comenzó a circular en todo el mundo. El partido ante Inglaterra se vio enmarcado por la histórica rivalidad y el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas.

Fue el jugador Giovani Lo Celso, quien desplegó sobre el césped la bandera, convirtiéndose este momento en una de las postales de la noche.

La Selección mostró la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras eliminar a Inglaterra.

Cómo nació la bandera de Malvinas

La imágenes de los jugadores argentinos llevando la la bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”, tuvo una fuerte repercusión. Con el paso de las horas se conoció quiénes la hicieron.

La idea de hacer la bandera surgió el mismo día del partido dentro de una habitación de hotel, con una sábana, pintura económica y un pincel.

El responsable fue Santiago, un hincha argentino que prefirió mantener su apellido en reserva. En una entrevista con TN, contó cómo nació la idea, de qué manera logró ingresar la bandera al estadio y cómo consiguió entregársela a los futbolistas.

Santiago y sus acompañantes decidieron preparar la bandera de las Malvinas antes del partido entre Argentina e Inglaterra. Fueron hasta una tienda cercana al hotel y compraron pintura y un pincel por menos de US$10.

Al regresar, tomaron una sábana de la habitación, la cortaron por la mitad y la extendieron sobre el piso. Allí pintaron la frase “Las Malvinas son argentinas” con letras grandes para que pudiera leerse desde lejos.

Santiago dobló la tela hasta reducir su tamaño y la escondió entre su ropa para atravesar los controles. Una vez dentro del estadio, esperó hasta el final del encuentro para mostrarla.

El momento en que la bandera llegó a los jugadores

Después del triunfo argentino, los futbolistas se acercaron a una de las tribunas para festejar con los hinchas. En ese momento, Santiago sacó la tela y exhibió el mensaje frente a los integrantes de la Selección.

Cuando vio a Gonzalo Montiel cerca de la tribuna, decidió arrojarle la bandera. El defensor consiguió tomarla y luego se la entregó a Giovani Lo Celso. El mediocampista fue el primero en desplegarla por completo sobre el campo de juego.