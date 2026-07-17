La denuncia de los kelpers a la Selección Argentina ante la FIFA por la bandera de Malvinas

Las autoridades isleñas reclamaron por el festejo posterior al triunfo contra Inglaterra. Qué dice la denuncia y qué sanciones podría haber.

La Selección mostró la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras eliminar a Inglaterra.

El gobierno kelper de las Islas Malvinas denunció a la Selección argentina ante la FIFA, por la bandera que los jugadores mostraron después de eliminar a Inglaterra del Mundial 2026. El mensaje “Las Malvinas son argentinas” apareció durante los festejos posteriores al triunfo por 2 a 1 en Atlanta.

La presentación fue enviada este jueves a la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol .

Las autoridades isleñas solicitaron que el organismo analice el episodio y evalúe una posible sanción contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por el momento, la entidad no comunicó si abrirá una investigación.

El documento lleva la firma de Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, y está fechado el 16 de julio de 2026.

La carta sostiene que la exhibición de la bandera representó una declaración política relacionada con la disputa de soberanía.

La denuncia contra Argentina por la bandera de Malvinas

El reclamo menciona las imágenes de Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y otros jugadores argentinos con la bandera de Malvinas. Los futbolistas recibieron la tela desde la tribuna cuando se acercaron a festejar la clasificación con los hinchas.

Lo Celso desplegó el mensaje sobre el campo de juego y varios de sus compañeros se sumaron a la celebración. Las fotografías recorrieron medios internacionales y se convirtieron en una de las imágenes principales de la victoria de Argentina frente a Inglaterra.

La carta también hace referencia a videos en los que integrantes del plantel entonaron canciones relacionadas con las islas. Las autoridades mencionaron los cánticos registrados en el vestuario después del partido contra Egipto.

El gobierno de las Islas Malvinas cuestionó la conducta de la Selección Argentina y recordó un antecedente de 2014. En aquella oportunidad, la FIFA sancionó a la AFA después de que los futbolistas posaran con un cartel que llevaba el mismo mensaje antes de un amistoso contra Eslovenia.

Para las autoridades isleñas, la reiteración de esos episodios debe formar parte del análisis disciplinario. El documento también cuestiona que los jugadores utilizaran un evento deportivo para difundir una posición vinculada con la soberanía.

Las prohibiciones de la FIFA

La presentación sostiene que la bandera “Las Malvinas son argentinas” contradice las normas de la FIFA sobre mensajes políticos. El escrito cita el Código de Conducta en los Estadios y distintos artículos del Código Disciplinario.

Esas disposiciones restringen la exhibición de mensajes políticos, religiosos o personales durante los partidos y dentro de las instalaciones utilizadas para las competencias. La Asamblea Legislativa pidió que el organismo aplique esas reglas al caso argentino.

La imagen de los jugadores saltando con el trapo en mano recorrió el mundo.

El texto también menciona la guerra de Malvinas de 1982 y sus consecuencias para los habitantes de las islas. Las autoridades pidieron que ese contexto sea considerado al momento de resolver si corresponde una sanción.

Otro argumento fue el referéndum realizado en 2013 sobre el estatus político del territorio. La carta señala que el 99,8% de los participantes votó a favor de continuar bajo administración británica, con una participación cercana al 92%.

La Argentina no reconoce ese referéndum como una vía válida para resolver la disputa. La posición oficial sostiene que existe una situación colonial y que la controversia debe tratarse mediante negociaciones bilaterales con el Reino Unido, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas.

La nota enviada a Zúrich respaldó además las declaraciones del ministro británico Peter Kyle. El funcionario se manifestó a favor de separar las disputas políticas de las competencias deportivas.

Qué sanción podría aplicar la FIFA

La FIFA todavía no informó si investigará a la Selección Argentina por los festejos posteriores a la semifinal. Tampoco comunicó si solicitará un descargo formal a la AFA antes de la final contra España.

Si el organismo considera que existió una infracción, podría aplicar una multa económica contra la asociación. El antecedente citado por las autoridades isleñas terminó con una sanción de 20.000 libras en 2014.

El análisis deberá determinar quiénes fueron responsables de la exhibición y si el mensaje quedó comprendido dentro de las prohibiciones disciplinarias. La bandera fue confeccionada por un hincha y entregada desde la tribuna después de finalizado el partido.