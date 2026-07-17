Mundial 2026: la Selección Argentina llegó a Nueva York tras una demora que complicó su viaje a la final

Una tormenta eléctrica en Atlanta obligó a postergar el vuelo del plantel de Scaloni. La delegación ya se instaló en Nueva Jersey para el duelo ante España.

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España ya tiene a los dos protagonistas en la zona del partido, aunque la llegada albiceleste no fue sencilla. Una tormenta eléctrica en Atlanta demoró el vuelo del plantel y obligó a modificar la agenda, con el equipo esperando en el hotel hasta que el aeropuerto normalizó las operaciones en Nueva Jersey .

El vuelo estaba previsto para las 18, pero la delegación permaneció en la concentración hasta recibir el visto bueno. Recién cerca de las 23, hora local, los jugadores arribaron a su nueva base, a metros de la sede de la final.

La demora llegó horas después del primer entrenamiento tras el 2-1 sobre Inglaterra en semifinales. La práctica se hizo en el complejo del Atlanta United, con tareas regenerativas para los titulares y trabajo más intenso para quienes sumaron menos minutos.

Entre las postales de la jornada sobresalió una imagen ya clásica. Lionel Messi apareció descalzo sobre el césped, relajado y sonriente, junto a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez durante el arranque de los ejercicios.

Fuera de la cancha, Enzo Fernández sumó un guiño viral. Compartió en su Instagram una foto con Messi y Paredes musicalizada con Wonderwall, de Oasis, el tema que acompaña los festejos ingleses, leído por muchos hinchas como una chicana tras la eliminación de Inglaterra.

Para la Albiceleste, la final del domingo tiene un condimento extra: buscará defender la corona lograda en Qatar 2022 y darle a Messi un cierre soñado en lo que sería su última Copa del Mundo.

Del otro lado estará España, que atraviesa un gran momento y se metió en la definición tras dejar en el camino a Francia. El choque enfrentará a dos de las selecciones más determinantes del fútbol mundial en los últimos años.

Los cambios que evalúa Scaloni para la final

Antes del contratiempo climático, Lionel Scaloni había anticipado que la formación podría tener retoques para el domingo. El entrenador admitió que le costaría dejar a Rodrigo De Paul entre los suplentes, aunque insistió en que resolverá según lo que pida el partido.

"Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo De Paul en el banco", reconoció el DT. Igual, remarcó que cada decisión apunta al bien del grupo y que asume el riesgo de equivocarse.

La agenda prevé un entrenamiento este viernes con acceso parcial de prensa y zona mixta, El sábado, Scaloni dará la última conferencia antes del duelo. Y el domingo a las 16 horas, Argentina y España definen quien se queda con el título.