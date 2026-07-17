Tras el triunfo de Boca: las definiciones de Arruabarrena y sus frases sobre Alan Velasco y Leandro Paredes

El Vasco habló luego del 2-0 a Sarmiento por Copa Argentina en su nuevo ciclo. Espera dos o tres refuerzos y sigue de cerca el mercado de pases.

Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa tras su debut oficial al frente de Boca Juniors , en el arranque de su segundo ciclo en el club. El Vasco valoró el triunfo por Copa Argentina, respaldó a Alan Velasco , se refirió al mercado de pases y contó el mensaje que le llegó de Leandro Paredes desde el Mundial.

Para el Vasco, que ya dirigió a Boca entre 2014 y 2016 y ganó la Copa Argentina 2015, el estreno tuvo una carga simbólica. Volvió a sentarse en el banco del Xeneize en un partido eliminatorio, consciente de que en el club la exigencia por los títulos es inmediata.

"Tuvimos algunos errores, pero también muchas virtudes", resumió el entrenador sobre el 2-0 a Sarmiento. Destacó que el equipo se animó a jugar y pidió seguir trabajando, en una versión que, aseguró, todavía tiene margen de mejora.

De cara a lo que viene, el Vasco pidió mentalidad de competencia. Anticipó semanas cargadas de partidos, con encuentros cada tres o cuatro días, y remarcó que la buena pretemporada debe traducirse en jugadores que crean más en sus condiciones.

Arruabarrena y el mercado de pases de Boca

El técnico dejó claro que espera movimientos en el plantel. Reconoció que no habría aceptado el cargo si no confiara en el grupo, pero admitió que aguarda la llegada de dos o tres refuerzos para terminar de armar el equipo. Por ahora, el único incorporado disponible es Leandro Lozano.

Se mostró cauteloso con los nombres que todavía no se sumaron, como Sebastián Villa y Álvaro Montero, y avisó que en Boca las negociaciones nunca están cerradas hasta que el jugador trabaja con el grupo.

También abrió la puerta a sumar un delantero, condicionado por la evolución de Adam Bareiro. Contó que el club trabaja para conseguir alguna variante ofensiva y que, pese a un mercado de pases complicado, suele acercarle listas de posibles nombres al presidente.

Uno de los focos pasó por el respaldo a Velasco, cuestionado por un sector de los hinchas. Arruabarrena lo defendió: dijo que trabaja muy bien, que vive con angustia las críticas y que la presión se explica por el alto costo de su incorporación. "El único problema de Alan es que salió 10 palos", explicó.

El entrenador amplió que el atacante terminó cansado porque le pidió una función distinta a la que cumplía en el exterior. Lo definió como un jugador que la pasó mal y que ahora deberá agachar la cabeza y seguir trabajando.

¡GOL DE BOCA!



Velasco y un lindo remate de media distancia para el 1 a 0 del Xeneize sobre Sarmiento. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/TOTWU3XLmQ — TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026

El mensaje de Leandro Paredes

Otro de los momentos lo protagonizó Paredes. El DT contó que, apenas terminó el partido, ya tenía un mensaje del mediocampista, hoy concentrado con la Selección Argentina en la previa de la final del Mundial.

"Recién terminó y ya había un mensaje de Leandro", relató. Aclaró que no piensa interrumpir al volante mientras atraviesa instancias decisivas en Estados Unidos, y valoró que el propio capitán fue quien se comunicó para felicitar al grupo.

️#ARRUABARRENA:



"Recién terminó el partido y YA HAY UN MENSAJE DE LEANDRO PAREDES".pic.twitter.com/GOpxQMAjyV — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) July 17, 2026

Con la mira en lo inmediato, Arruabarrena cerró con un deseo compartido por todo el país: que esa Selección dé una nueva alegría este domingo en la final, antes de que el foco vuelva de lleno al día a día del Xeneize.