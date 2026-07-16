Grupo Arvor presenta EnergyTrucks, el nuevo concesionario oficial FOTON para Neuquén y Río Negro

FOTON es la marca número uno del mundo en vehículos comerciales, con más de 12 millones de unidades producidas, presencia en más de 110 países y una red superior a los 1.000 distribuidores oficiales.

Con más de 40 años de trayectoria en la industria automotriz, Grupo Arvor incorpora una nueva unidad de negocio a su ecosistema: EnergyTrucks S.A. , concesionario oficial FOTON para las provincias de Neuquén y Río Negro.

EnergyTrucks ya se encuentra operativo con una propuesta integral de venta y posventa. Actualmente brinda atención desde sus talleres ubicados en Juan Solalique 525, en la ciudad de Neuquén, y cuenta además con una base operativa en Añelo. A fines de octubre de 2026 inaugurará su concesionaria oficial sobre avenida Mosconi, consolidando su presencia en la región.

Con esta incorporación, Grupo Arvor amplía su ecosistema automotor y refuerza su apuesta por el segmento de vehículos comerciales y flota pesada.

EnergyTrucks ya opera desde su sede transitoria de Juan Solalique 525, donde brinda atención comercial, servicios de posventa y exhibición de la gama completa de vehículos FOTON. En paralelo, avanza la construcción de la nueva concesionaria oficial ubicada en Juan J. Lastra 3550, cuya inauguración está prevista para fines de octubre de 2026.

La logística de una región que crece

La llegada de EnergyTrucks responde a una lectura del presente de la Patagonia. El crecimiento sostenido de Neuquén y del Alto Valle de Río Negro genera una demanda cada vez mayor de soluciones de movilidad, abastecimiento y distribución. La expansión urbana, comercial y productiva de ambas provincias exige una logística más eficiente para la última milla, el transporte regional, la distribución y los servicios.

Para responder a esa demanda, EnergyTrucks comercializa la gama completa de vehículos comerciales FOTON: ultralivianos, livianos, medianos, pesados y pick ups, preparados para responder a las necesidades de la logística urbana, la construcción, la agroindustria, el comercio y las operaciones industriales.

FOTON es la marca número uno del mundo en vehículos comerciales, con más de 12 millones de unidades producidas, presencia en más de 110 países y una red superior a los 1.000 distribuidores oficiales. En Argentina cuenta con producción nacional desde 2018.

A este escenario se suma el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales motores económicos del país, donde Grupo Arvor ya posee una presencia consolidada a través de sus unidades de logística y servicios para la industria energética. La propuesta de EnergyTrucks busca acompañar ambos procesos: el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de la industria que impulsa la región.

Posventa cercana: servicio oficial y base en Añelo

Uno de los pilares del proyecto es la posventa. Con EnergyTrucks, la presencia oficial de FOTON en la región alcanza un nuevo estándar mediante infraestructura propia, servicio técnico oficial, stock permanente de repuestos originales y un equipo dedicado exclusivamente a la marca.

Además del servicio que funcionará en la nueva concesionaria, EnergyTrucks desarrolló un plan de expansión para acercar la atención a los lugares donde operan sus clientes.

Como parte de esa estrategia, la empresa incorporó una base operativa en Añelo desde donde brindará soporte a empresas y flotas que desarrollan sus actividades en el principal corredor energético del país. La iniciativa se complementa con un servicio de asistencia móvil especializada para realizar mantenimientos preventivos y brindar respuestas ágiles en el lugar donde se encuentre cada unidad, garantizando mayor disponibilidad operativa y menores tiempos de respuesta en Neuquén y Río Negro.

Más de 40 años de historia patagónica

La historia de Grupo Arvor comenzó hace más de cuatro décadas en la industria automotriz, actividad que dio origen a su desarrollo empresarial. Años de trabajo sostenido, compromiso con sus clientes y una fuerte apuesta por la región lo posicionaron como uno de los referentes del sector automotor de la Patagonia, con presencia consolidada en Neuquén y Río Negro, infraestructura propia, flotas, bases logísticas y soporte técnico especializado.

Esa trayectoria fue el punto de partida de una etapa de diversificación y crecimiento que hoy consolida a Grupo Arvor como un ecosistema empresarial.

En el sector automotor, el grupo opera a través de Iruña S.A., concesionario oficial Volkswagen; Dao Sur S.A., concesionario oficial Chery; Autonet S.A., el autoparque de vehículos usados más grande de la Patagonia; y QiDrive S.A., una propuesta multimarca que reúne a las nuevas marcas que están transformando el mercado automotor.

En el sector financiero, Grupo Arvor cuenta con Credinet S.A., empresa que ofrece soluciones para personas y organizaciones mediante distintas herramientas financieras.

En el segmento de Oil & Gas desarrolla sus operaciones a través de Oil Bul S.A., dedicada al renting y servicios para la industria energética, y Hermes S.A., empresa certificada y especializada en tratamientos químicos para la industria del petróleo y el gas.

Con la incorporación de EnergyTrucks S.A. como concesionario oficial FOTON para Neuquén y Río Negro, el grupo continúa ampliando su ecosistema de negocios y reafirma su compromiso con el desarrollo productivo de la Patagonia.

Pero si hay un diferencial que distingue a Grupo Arvor, además de su infraestructura y escala, es su equipo humano. Su principal ventaja competitiva radica en las personas que impulsan cada proyecto, construyen vínculos con los clientes y hacen posible cada operación. EnergyTrucks nace con esa misma convicción: ofrecer una atención cercana, profesional y comprometida con quienes eligen desarrollar su actividad junto al grupo.

La palabra de los protagonistas

"La apertura de EnergyTrucks representa un paso muy importante para la Patagonia. Nuestro objetivo es acercar una propuesta integral de vehículos comerciales que acompañe el crecimiento de toda la región, no solo desde la industria energética, sino también desde la logística, el transporte, la distribución y los servicios que hoy demandan las ciudades en expansión. Queremos estar cerca de nuestros clientes con una atención comercial y de posventa a la altura de ese desafío. Incorporamos la marca líder de China en vehículos comerciales y estamos convencidos de que su propuesta revolucionará el mercado regional". Diego Agüero, gerente General de EnergyTrucks. "La apertura de EnergyTrucks representa un paso muy importante para la Patagonia. Nuestro objetivo es acercar una propuesta integral de vehículos comerciales que acompañe el crecimiento de toda la región, no solo desde la industria energética, sino también desde la logística, el transporte, la distribución y los servicios que hoy demandan las ciudades en expansión. Queremos estar cerca de nuestros clientes con una atención comercial y de posventa a la altura de ese desafío. Incorporamos la marca líder de China en vehículos comerciales y estamos convencidos de que su propuesta revolucionará el mercado regional". Diego Agüero, gerente General de EnergyTrucks.

"Hace más de 40 años que crecemos junto a esta región. EnergyTrucks representa una nueva muestra de esa convicción: invertir en la Patagonia, generar empleo y acompañar el desarrollo de Neuquén y Río Negro. Incorporamos una marca global a un grupo que conoce este territorio como pocos y lo hacemos con aquello que mejor sabemos construir: un equipo de personas comprometidas que hace la diferencia todos los días". Diego Agüero, gerente General de EnergyTrucks. "Hace más de 40 años que crecemos junto a esta región. EnergyTrucks representa una nueva muestra de esa convicción: invertir en la Patagonia, generar empleo y acompañar el desarrollo de Neuquén y Río Negro. Incorporamos una marca global a un grupo que conoce este territorio como pocos y lo hacemos con aquello que mejor sabemos construir: un equipo de personas comprometidas que hace la diferencia todos los días". Diego Agüero, gerente General de EnergyTrucks.

De la Patagonia, hacia el futuro

Con la incorporación de EnergyTrucks, Grupo Arvor reafirma su compromiso con el desarrollo de la Patagonia, sumando inversión, empleo e infraestructura comercial y de servicios en una de las regiones con mayor dinamismo productivo del país.

A través de esta nueva unidad de negocios, el grupo apuesta a construir relaciones de largo plazo con clientes particulares, empresas y flotas, acompañando el crecimiento de la logística, el transporte y la industria mediante soluciones confiables, una red de atención cercana y la solidez de una estructura con más de cuatro décadas de trayectoria en la región.

Esta apertura representa una expresión concreta del propósito que guía a Grupo Arvor: impulsar el movimiento que transforma vidas, negocios y territorios, integrando soluciones de movilidad, energía y servicios que hacen crecer a las personas, fortalecen a las organizaciones y desarrollan la Patagonia.

Con una visión de largo plazo, el grupo continúa consolidando un ecosistema de empresas que acompaña el crecimiento regional y proyecta nuevas oportunidades de desarrollo para la Patagonia.

De la Patagonia, hacia el futuro.