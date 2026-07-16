Incendio en Sakura: el preocupante informe y un pedido urgente

El edificio no está apto para una ocupación hasta una nueva evaluación, reveló uno de los peritos. Es un tema de seguridad pública. Los detalles.

Parte de la mampostería estética en la parte superior del edificio está que se desploma.

A seis días del incendio en el depósito de Sakura , este martes iniciaron formalmente las pericias de parte para determinar si se demuele o no toda la estructura, resentida por las altas temperaturas.

De todas maneras, ya hay un adelanto vinculado más a la seguridad pública que a una cuestión estrictamente privada: un primer informe recomienda demoler dos tramos de pared, por riesgo de desplome sobre la vía pública.

El adelanto lo dio el perito Alejandro Delgado , del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Centenario, contratado en principio por la empresa para evaluar la estructura. "Se siente el crepitar de los muros" , dijo a LM Neuquén durante la primera intervención en el depósito, ubicado entre las calles Mascardi y Benedetti.

El interior del depósito de Sakura está lleno de hierros por el desplome del techo.

Delgado relevó el estado de la estructura en los dos frentes más comprometidos: el acceso por Mascardi, donde está el cartel y la marquesina principal con la leyenda "Sakura", y el sector sobre Benedetti, de acceso para camiones.

Incendio: "Elevado riesgo de colapso"

El informe al que accedió este diario, en una primera jornada, indica que el edificio presenta daños estructurales severos, compatibles con un incendio de alta intensidad. La deformación de los elementos resistentes, el colapso parcial de la cubierta metálica y la pérdida de estabilidad observada llevan a la conclusión de que la estructura está comprometida.

En consecuencia, el informe determina que existe un elevado riesgo de colapso y que el edificio no resulta apto para su ocupación hasta que se realicen las verificaciones estructurales correspondientes y se ejecuten las reparaciones o sustituciones necesarias para garantizar la seguridad pública.

Una de las paredes que tiene que tirarse abajo. Si bien es estética, hay vigas comprometidas.

En el muro sobre Mascardi —el de mampostería estético que cubre el techo parabólico— el informe detectó la viga fracturada en su nivel medio superior, además de fisuras y grietas en las paredes laterales.

"Se siguen cayendo pedazos de ladrillos por salto térmico y dilatación", señaló Delgado.

La recomendación es demoler la pared hasta la viga de encadenado superior que sostiene el techo, y retirar la marquesina del frente.

Del lado de la calle Benedetti, la situación es más grave. Y es donde estaba una guardia policial donde se recomendaba no estacionar vehículos. Es una calle angosta donde hasta los vecinos sintieron el impacto del incendio.

Una parte de la pared de la calle Benedetti tiene peligro de derrumbe tras el incendio. Sebastián Fariña Petersen

El muro está "severamente comprometido", con fisuras y desvinculación entre el muro y la estructura, y una deformación en su parte superior por la transferencia de cargas de las estructuras pesadas internas. Ya se registró un colapso parcial del techo y el desprendimiento de las platinas que vinculan la cabreada del techo con las columnas.

"Se sigue moviendo, se siente el crepitar de los muros", repitió el perito. La recomendación en este tramo es demoler hasta la viga de encadenado superior y realizar una nueva evaluación estructural una vez hecho ese trabajo.

Zona crítica: pared norte

El informe marca como área más crítica la parte media del edificio, sobre la pared norte, donde hay desvinculación entre la estructura metálica y las columnas de hormigón armado, colapso parcial y desprendimientos progresivos de mampostería y de la estructura del techo.

La caída de restos sueltos continúa por la transferencia de fuerzas de la estructura metálica colapsada y por la dilatación térmica entre el día y la noche.

Por ese motivo, no se autoriza el ingreso de personal al interior del depósito hasta que se completen las tareas de apuntalamiento y el retiro de materiales.

La contratista a cargo de las tareas debe presentar un plan de trabajo con el orden de las acciones y notificar a las autoridades de control, para obtener la autorización de horarios y eventuales cortes de la vía pública. La prioridad inmediata, remarcó Delgado, es evitar que algún elemento caiga a la vereda o a la calle. Recién en una segunda etapa se hará el corte y retiro del material férreo que quedó adentro, tarea que demandará el uso de camiones. "Sobre eso hay tiempo, pero primero es velar por la seguridad", aclaró.

Este jueves arranca la planimetría científica

Para este jueves está prevista la planimetría científica para determinar pericias en profundidad. Se trata del armado de una cuadrícula metro por metro sobre todo el predio afectado, identificada con letras a lo ancho y números a lo largo, para la recolección, el análisis y la confirmación de evidencias. "Como si fuese una batalla naval", ejemplificó Delgado.