Confluencia Traful: volvió a operar la estación de servicio en un estratégico punto de la Ruta 237

Ya está habilitado el nuevo módulo de abastecimiento de YPF. El anuncio lo hizo el gobernador Rolando Figueroa. Se trata de un punto clave en la conectividad turística de la cordillera.

La estación de servicio de Confluencia Traful volvió a operar el 1 de julio con la habilitación de un nuevo módulo de abastecimiento de YPF, restableciendo un servicio esencial sobre la Ruta Nacional 237, uno de los corredores más importantes para la conectividad y el turismo de la Provincia.

Así lo hizo saber el gobernador Rolando Figueroa a través de sus redes sociales, al señalar que se trata de "una infraestructura clave para quienes viven, trabajan y transitan por la región". Además, felicitó al presidente de YPF, Horacio Marín , y al equipo de la empresa "por este gran logro que estamos haciendo, habilitar estaciones de servicio donde estamos necesitando los neuquinos. YPF y Neuquén crecen en equipo”, recalcó.

El mandatario provincial remarcó que la recuperación de este punto de abastecimiento representa "una gran noticia para vecinos y turistas" y ratificó que, en el corto plazo, comenzará la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 65 hasta Río Minero, una inversión destinada a mejorar la conectividad, fortalecer el desarrollo regional y potenciar el turismo en la región de los Lagos del Sur.

La reapertura de esta estación pone fin a un período en el que este tramo de la Ruta Nacional 237 permaneció sin un punto de abastecimiento de combustibles, una situación que afectaba a residentes, transportistas y visitantes. La solución llegó mediante la instalación de un módulo de abastecimiento de YPF, que permitió restituir el servicio mientras avanza la recuperación integral del histórico predio.

CONFLUENCIA TRAFUL CUENTA NUEVAMENTE CON UNA ESTACIÓN DE YPF



Ya está habilitado el módulo de abastecimiento de @YPFoficial en este punto emblemático de la Ruta Nacional 237, una infraestructura clave para quienes viven, trabajan y transitan por la región.



Felicito a… pic.twitter.com/HgxRfVdl6c — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) July 15, 2026

Trabajos en la Ruta 65

En mayo pasado, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, recorrió los trabajos que se ejecutan sobre la Ruta Provincial N° 65, en el tramo que conecta la Ruta Nacional 40 con Villa Traful. La obra ya registra un avance acumulado, a ese mes, del 54,29%.

Durante la recorrida, Bertoldi destacó la importancia estratégica de la intervención y confirmó la continuidad del proyecto para completar la totalidad de la traza asfaltada.

“Estamos sobre la Ruta Provincial 65 en el tramo que va desde la Ruta Nacional 40 pasando por la localidad de Villa Traful. Estamos ejecutando los primeros 34 kilómetros y antes de fin de año, en noviembre, vamos a estar licitando los 24 kilómetros restantes”, expresó.

La ministra señaló que “de esta manera vamos a consolidar la conexión sur que va desde la Ruta Nacional 40 hasta la Ruta Nacional 237” y explicó que “esta ruta forma parte de nuestro Camino de la Fe”.

En ese sentido, Bertoldi remarcó que “estos 58 kilómetros forman parte de los 1.200 kilómetros que estamos interviniendo en nuestros primeros años de gestión y, por supuesto, potenciando nuestra segunda economía, que es el turismo”.

Con la ejecución de ambas etapas, la Ruta Provincial 65 alcanzará un total de 58 kilómetros completamente asfaltados, consolidando un corredor clave que conectará la Ruta Nacional 40 con Villa Traful y la Ruta Nacional 237.

Desde la dirección provincial de Vialidad indicaron que, en mayo, las tareas se concentran en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Villa Traful. Entre los trabajos en ejecución se destacan las tareas de movimiento de suelos, que incluyen la construcción de terraplén, subrasante, subbase drenante y base anticongelante.

Asimismo, se avanza en la ejecución de muros de gaviones, la colocación de mallas reforzadas para la contención de contrataludes y la construcción de sistemas tipo terramesh, fundamentales para estabilizar taludes y mejorar la seguridad de la traza.