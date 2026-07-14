El eclipse solar total ya tiene fecha: ¿Se podrá ver desde Argentina?

La NASA confirmó el recorrido del fenómeno, que ofrecerá unos minutos de oscuridad total. El evento completo se extenderá durante 4 horas.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar durante unos minutos.

Hay expectativa por la llegada de un eclipse solar total, fenómeno que ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, y bloquea por completo la luz solar en una franja determinada del planeta. Cuándo será y desde dónde se podrá ver.

En esta oportunidad, el recorrido de la sombra lunar atravesará varios países del hemisferio norte y permitirá disfrutar, durante algunos minutos, de un pleno día convertido en una breve noche.

El evento completo se extenderá durante aproximadamente 4 horas y 24 minutos, aunque la fase más impactante tendrá una duración mucho menor. La cobertura total del Sol oscilará entre un minuto y dos minutos con veinte segundos , según el punto desde donde se contemple.

Cuándo será el eclipse solar y desde dónde se podrá observar

Este tipo de fenómenos depende de una alineación muy precisa entre el Sol, la Luna y la Tierra. La sombra proyectada por el satélite natural solo alcanza una porción limitada de la superficie terrestre, mientras el resto del planeta permanece completamente al margen del espectáculo.

Por ese motivo, aunque el eclipse ocurra el mismo día para todo el mundo, únicamente las regiones ubicadas dentro de la trayectoria de la sombra disfrutan del oscurecimiento total del cielo.

La fecha del eclipse solar será el próximo 12 de agosto. De acuerdo con la información difundida por la NASA, la franja donde el eclipse alcanzará su totalidad recorrerá sectores del hemisferio norte. Entre los países incluidos aparecen Groenlandia, Islandia, España, Rusia y algunas zonas de Portugal.

Ciudades como Reikiavik, Nuuk, Oviedo, Bilbao y La Coruña quedarán dentro del recorrido principal de la sombra de la Luna, por lo que sus habitantes podrán experimentar la oscuridad total durante un breve lapso.

Sin embargo, quienes se encuentren en Argentina no tendrán la posibilidad de observar el evento, ya que el fenómeno transcurrirá muy lejos de Sudamérica.

Fuera de esa banda central, millones de personas presenciarán un eclipse parcial. En esas regiones el Sol solo quedará cubierto de manera parcial, aunque el fenómeno seguirá resultando atractivo para quienes disfrutan de la observación del cielo.

Ese escenario alcanzará distintas áreas de Europa, África, Norteamérica, el océano Atlántico, el Ártico y parte del Pacífico..

Por qué el eclipse no podrá verse desde Argentina

La posición de la Tierra respecto del recorrido de la sombra lunar dejará a toda Sudamérica fuera del área de observación. En consecuencia, desde Argentina no será posible apreciar ni la fase total ni una parcial del eclipse.

Cada eclipse presenta un recorrido distinto. En algunos casos la franja atraviesa América, en otros Europa, África u Oceanía. Esa variación explica por qué ciertos países pueden observar varios eclipses en pocos años y otros deben esperar décadas para volver a disfrutar uno.

Cómo observar un eclipse de manera segura y cuáles serán los próximos eventos astronómicos

Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones permanentes en la retina. Por ese motivo, la recomendación consiste en utilizar exclusivamente anteojos certificados para eclipses o filtros solares diseñados específicamente para la observación astronómica.

Los lentes de sol convencionales, los vidrios ahumados, las radiografías, los negativos fotográficos o las cámaras sin filtros especiales no ofrecen una protección suficiente frente a la intensa radiación solar.

Solo durante la etapa de totalidad, cuando el disco solar permanece completamente oculto por la Luna, resulta posible observar el fenómeno sin protección. Sin embargo, ese intervalo dura apenas unos minutos y exige volver a utilizar los filtros apenas reaparece la primera porción del Sol.

Después del eclipse del 12 de agosto, el calendario astronómico continuará con otros eventos destacados. Entre el 27 y el 28 de agosto llegará un eclipse lunar parcial visible desde buena parte de América, Europa, África y Asia occidental.

Más adelante, el 6 de febrero de 2027, ocurrirá un eclipse solar anular, observable desde sectores de Sudamérica y África. Pocas semanas después, el 20 de febrero, se registrará un eclipse lunar penumbral con visibilidad en varios continentes.