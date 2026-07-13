Entró a una panadería, simuló una compra y se robó casi medio millón de pesos: quedó preso

El acusado habría amenazado con un arma a una empleada mientras un cómplice vaciaba la caja registradora. Estaba prófugo y había violado una prisión domiciliaria.

Entró a una panadería, simuló una compra y se llevó $468 mil: quedó preso

Entró a una panadería, simuló una compra y se llevó $468 mil: quedó preso

Un hombre fue acusado de participar en el violento robo a una panadería en la ciudad de Neuquén , donde dos delincuentes se llevaron $468 mil después de amenazar con un arma de fuego a una empleada. El sospechoso quedó detenido con prisión preventiva durante cuatro meses.

La formulación de cargos fue realizada por el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Andrés Carrea, durante una audiencia desarrollada el viernes pasado en la Ciudad Judicial.

Según la acusación, el robo ocurrió el 29 de junio, cerca de las 16, en una panadería ubicada sobre calle Roca al 2.000. El imputado, identificado por sus iniciales M.D., ingresó al comercio junto con otro hombre que todavía no pudo ser identificado.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, los dos hombres fingieron que iban a comprar productos. Sin embargo, en medio de la atención, M.D. habría sacado un arma de fuego y amenazado a una de las trabajadoras.

Mientras mantenía intimidada a la empleada, su acompañante se acercó a la caja registradora y tomó $468 mil en efectivo. Luego, ambos escaparon rápidamente del lugar.

En un primer momento, el asaltante condenado había logrado acceder a una pena de tipo condicional. Sebastián Fariña Petersen

La denuncia dio inicio a una investigación de la Oficina de Investigaciones Zona Centro. Los agentes analizaron cámaras de seguridad y realizaron distintas tareas para reconstruir el recorrido que hicieron los sospechosos después del asalto.

Las imágenes y otros elementos reunidos permitieron identificar a uno de los presuntos autores y establecer domicilios que podían estar vinculados con la causa.

El 10 de julio, la Policía realizó dos allanamientos simultáneos en Neuquén capital y Plottier. Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de la capital provincial, mientras que el segundo tuvo lugar en el sector Barda Roja.

Durante los operativos, el acusado fue detenido. Según la información policial, tenía seis pedidos de captura vigentes relacionados con otras investigaciones.

Además, los efectivos secuestraron prendas de vestir y otros objetos que habrían sido utilizados durante el robo. También encontraron dosis de cocaína y cannabis, por lo que se iniciaron actuaciones por una posible infracción a la Ley de Estupefacientes.

En uno de los domicilios fue incautado un vehículo que presentaba presuntas irregularidades en sus dominios. El rodado quedó a disposición del Departamento Sustracción Automotores para determinar su origen y situación registral.

Había violado una prisión domiciliaria

Durante la audiencia, el representante del MPF explicó que M.D. habría cometido el asalto mientras se encontraba en estado de rebeldía.

El hombre era investigado por otro robo y, en abril, la Justicia le había otorgado prisión domiciliaria. Sin embargo, a fines de mayo se comprobó que había incumplido la medida y abandonado el domicilio, por lo que se ordenó su captura.

Carrea solicitó que el acusado permaneciera detenido durante cuatro meses. Argumentó que la prisión domiciliaria ya había resultado insuficiente y que existía peligro de fuga.

Sebastián Fariña Petersen

“El imputado incumplió la prisión domiciliaria, por lo cual esa es una medida insuficiente”, sostuvo el asistente letrado. También indicó que, en caso de ser condenado, podría recibir una pena de cumplimiento efectivo.

El juez de garantías Juan Pablo Encina aceptó la formulación de cargos por el delito de robo agravado por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en carácter de coautor.

El magistrado fijó en cuatro meses el plazo para completar la investigación, levantó la declaración de rebeldía y avaló el pedido de prisión preventiva por el mismo período.

La investigación continuará para identificar y detener al segundo hombre que participó en el robo.