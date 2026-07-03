Intento de robo y un arma a la cabeza: el dramático momento que vivió una mujer en su auto

En medio de la desesperación, la conductora hizo una arriesgada maniobra y pudo escapar. El dramático momento quedó grabado.

El intento de robo quedó registrado por una cámara instalada en el auto.

Una mujer vivió momentos de terror cuando un delincuente la sorprendió mientras esperaba el semáforo. Todo quedó registrado por una cámara instalada dentro del vehículo de la mujer, que captó la secuencia completa y el rostro del agresor.

Un ladrón que circulaba en bicicleta, la amenazó con un arma de fuego y le apuntó directamente a la cabeza, pero la víctima logró escapar y evitar el robo.

El hecho ocurrió el martes pasado, cerca de las 13.40 horas, en la esquina de Blanco Encalada y el Camino de la Virgen . en la localidad de Villa Madero , partido bonaerense de La Matanza , en la colectora de la autopista Riccheri.

Así fue el dramático intento de asalto en plena autopista

Las imágenes del violento hecho se conocieron en las últimas horas. Allí se puede ver que mientras la conductora esperaba que la luz del semáforo se pusiera en verde, el ladrón se acercó por detrás, golpeó con violencia la ventanilla del lado del conductor e intentó forzar la puerta.

Los gritos de la víctima y la tensión del momento quedaron grabados en el video.

En medio del forcejeo, el delincuente arrojó su bicicleta a un costado de la calle, se paró frente al auto y sacó un arma de fuego. Luego le apuntó a la cabeza de la mujer, que resistió y gritó desesperadamente ante la mirada de otros automovilistas.

La situación se volvió aún más tensa cuando otros conductores comenzaron a tocar bocina para alertar sobre el asalto. En ese instante, el semáforo cambió a verde y la víctima aprovechó para arrancar su auto y huir del lugar, evitando así que el ladrón concretara el robo.

La reacción de los testigos y la detención del agresor

Las imágenes también mostraron cómo un automovilista a bordo de un Renault Sandero gris aceleró, subió parcialmente a la vereda y giró rápidamente para alejarse de la escena.

Al mismo tiempo, una pareja en motocicleta escapó justo cuando el semáforo habilitó el paso, aprovechando la confusión para evitar el enfrentamiento.

El video dejó en evidencia el drama vivido por la mujer y permitió identificar al delincuente, que actuó a cara descubierta. Según trascendió, el agresor fue arrestado pocas horas después del intento de asalto.

Le entraron a robar a la casa tres veces en una semana: "Ahora duermo con un cuchillo"

Una vecina de Pico Truncado, en Santa Cruz, vive una pesadilla que se repite. En apenas una semana, sufrió una seguidilla de robos en su casa, ubicada en la zona oeste de la ciudad y a pocos metros de un Centro de Día.

En esas tres incursiones cuando ella no estaba, se llevaron televisores, una computadora, herramientas, joyas familiares y hasta el celular de una sobrina.

El caso no solo da muestra de la impunidad con la que una y otra vez volvieron al mismo objetivo a seguir robando, sino que genera cuestionamientos a la falta de respuesta policial.

Cuando se produjo el tercer caso, la Comisaría Segunda le informó a la víctima que no tenía personal disponible para ir hasta su domicilio. Así lo relató la vecina, que dijo conocer casos similares en la región, como el de un vecino de Valentina Norte al que también robaron tres veces en un mes.

Según parece, los ladrones ubican algún objetivo fácil de vulnerar y actúan a repetición.