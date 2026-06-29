La Policía de Río Gallegos descubrió el asalto de casualidad. Al identificar al autor, se supo que anteriormente había protagonizado varios hechos singulares.

Lo atraparon robándole los muebles a un anciano de 90 años y tenía una insólita historia detrás.

Agentes de la Policía de Santa Cruz detuvieron en Río Gallegos a un hombre al que sorprendieron cuando le estaba robando muebles a un anciano de 90 años.

Efectivos de la Comisaría Segunda de la capital santacruceña que volvían de cumplir un requerimiento judicial advirtieron el robo en el mismo momento en el que estaba ocurriendo y realizaron el arresto.

Tras la identificación del ratero como Daniel Conte, de 44 años de edad, se supo que había sido protagonista en el pasado de otro episodio entre grave e insólito en Río Gallegos.

Intento de estafa y robo en Río Gallegos

Según informó la Policía, el robo al anciano no comenzó por los muebles. En principio, mediante engaños, el sospechoso hizo que su víctima lo acompañara a un almacén del barrio.

Allí intentó hacerse pasar por el hijo del nonagenario y quiso convencer a la encargada del local que le vendiera bebidas alcohólicas que serían pagadas por su “padre”.

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La mujer sospechó que se trataba de un engaño y se negó a realizar la transacción. Este fracaso no amilanó al ladrón que, tras el fallido intento en el comercio, regreso al domicilio del damnificado, sobre la calle Luis Pasteur, y trató de robarle muebles, empezando por dos sillas de hierro.

La situación fue advertida por los agentes de la Policía que pasaban por allí, además de quedar registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad.

El hombre, al ser abordado por los uniformados, no pudo explicar qué hacía allí ni por qué estaba sacando muebles, por lo que fue detenido mientras insultaba a los agentes que lo arrestaban.

Infiel e imprudente

El autor del fallido robo ya había sido protagonista de un episodio con consecuencias imprevistas, y un par de delitos menores, en 2020, durante la pandemia de Covid 19, según informó el medio local La Opinión Austral.

En aquella oportunidad, tras ser víctima de una agresión luego de protagonizar un hecho de infidelidad, le robó el sello a una psiquiatra, falsificó certificados para justificar una licencia en su empleo y violó una orden de restricción de acercamiento.

Todo comenzó en junio de 2026, en una ocasión en la que publicó fotos en su estado de WhatsApp en las que se lo veía distendido y con una botella de espumante.

Las fotografías, además, permitían presumir que se hallaba acompañado por una mujer.

Esas imágenes, que mostraban dónde se encontraba -en el Hotel Patagonia, de Río Gallegos-, fueron vistas por la novia de Conte, quien fue hasta el lugar munida de una pala y destrozó a palazos el parabrisas y el frente del Hyundai Genesis Coupe del novio infiel.

Tras ser informado por un empleado del hotel, el damnificado vio el registro de las cámaras de seguridad y aseguró que la atacante era su “ex pareja”, posiblemente adelantándose a la ruptura, ya que según confirmó luego el mismo medio santacruceño, estaban comprometidos e iban a casarse.

El sello de una psiquiatra

En agosto de 2020, Conte volvió a ser noticia cuando se acercó hasta la vivienda de quien entonces, sí, ya era su ex novia, pese a que existía una restricción de acercamiento por hechos de violencia de género.

Tres meses más tarde, fue denunciado por una psiquiatra que lo atendió en dos ocasiones.

La profesional dijo que Conte le robó un sello con el cual falsificó certificados médicos para faltar al trabajo.

En un allanamiento se hallaron ambas pruebas: los sellos y los certificados falsos. Conte intentó huir, pero la Policía de Santa Cruz lo atrapó y terminó en la comisaría.