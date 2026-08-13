Un criancero se enfermó y caminó 7 km entre la nieve: hoy pudo volver a su puesto con sus animales

Don Ángel Quilaqueo, de 61 años, vivió 3 días de angustia en Zapala. Tras ser evacuado por una descompensación, el temporal le impidió regresar a Laguna Blanca. Guardaparques abrieron camino para llevarlo de vuelta a su casa.

El domingo 9 de agosto don Ángel Quilaqueo, de 61 años, se descompensó en su puesto de Laguna Blanca a 36 kilómetros de Zapala . Vive solo, es criancero y subsiste con "sus poquitos animales". Sin familia cerca, la única opción fue caminar.

Recorrió 7 kilómetros a pie entre la nieve hasta el destacamento de Parques Nacionales. Desde ahí fue trasladado y quedó en observación en el hospital de Zapala.

Cuando recibió el alta, quiso volver. Sin embargo, el invierno dijo otra cosa. Las nevadas dejaron la zona aislada. Los "bardones" taparon el camino interno y el regreso se volvió imposible.

3 días de espera en Zapala: Ejército y la Delegación lo contuvieron

Ante la imposibilidad de regresar, la Intendencia del Parque Nacional Laguna Blanca articuló de urgencia con instituciones de Zapala.

Don Ángel permaneció lunes, martes y miércoles alojado en las instalaciones del Ejército Argentino. Además, la Delegación del Pehuén de Zapala acercó módulos alimentarios y asistencia para su sostenimiento.

El lunes el personal de Parques intentó un primer ingreso. Estuvieron 4 horas paleando nieve. No pudieron pasar. Hoy jueves se abrió una ventana climática y se decidió el operativo definitivo.

5 horas, 14 km y un tractor sin cabina: así lo fueron a buscar

El operativo de hoy fue a todo o nada. Fernando Zanona, Guardaparques a Cargo del Parque Nacional Laguna Blanca, encabezó el equipo de 5 personas.

El avance fue lento y físico. En algunos tramos la nieve llegaba al metro y medio. La camioneta quedó varada y el último tramo se hizo únicamente con el tractor. Los brigadistas se bajaron a palear para abrir paso.

En contacto con LM Neuquén Zanona contó detalles del trabajo realizado en el terreno. "Fueron alrededor de cuatro horas y media, cinco en total, para poder ir, llegar hasta el lugar y volver a nuestra base. Son muchas horas arriba de una máquina y a veces no con las mejores condiciones. Pero le ponemos lo mejor que podemos para tratar de ayudar a la gente", destacó. En relación a esto indicó que: “Me tocó manejar el tractor que no tiene cabina. Tiene un toldo nada más. Así que uno está totalmente expuesto a las temperaturas, la nieve, todo lo que eso implica", relató. Más adelante mencionó que además del retorno seguro, llevaron provisiones esenciales: víveres, una garrafa de gas y módulos de asistencia. El forraje para los animales quedó pendiente por el estado del camino.

Don Ángel estaba preocupado. No por él. Por sus animales. Hoy jueves pudo volver a verlos.

Presencia del Estado en territorio

Este operativo marca el valor de la presencia institucional en los parajes más alejados y en condiciones invernales extremas. Es el trabajo coordinado entre Parques Nacionales, Ejército Argentino y la Delegación del Pehuén puesto al servicio de un vecino.

"Queremos resaltar el compromiso irrenunciable con los pobladores asociados al área protegida y el valor del trabajo coordinado entre las fuerzas vivas de la ciudad de Zapala", señalaron desde el Parque en un comunicado de Prensa.

Los datos

El puesto de don Ángel está a 7 km de la Ruta Provincial 46, en el paraje Laguna Blanca. La nieve en la zona llegó a 1,50 metros de altura. El operativo demandó 14 km ida y vuelta y 5 horas de trabajo.