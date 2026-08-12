Alerta naranja: pronostican vientos que superarían los 100 km/h y nevadas de más de un metro

Las condiciones podrían complicarse este miércoles ante la advertencia del SMN. Cuáles serán los sectores más afectados.

Nieve y fuertes ráfagas mantienen bajo alerta a varias regiones: qué advierte el SMN para este miércoles.

El invierno vuelve a mostrar su cara más complicada este miércoles, donde se espera un marcado descenso de la temperatura y la presencia de fuertes fenómenos climáticos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas meteorológicas por nevadas y fuertes vientos, con sectores en los que las precipitaciones podrían ser persistentes y estar acompañadas por ráfagas intensas.

Además de la acumulación de nieve, uno de los principales riesgos será la reducción de visibilidad , especialmente en áreas de montaña, donde el viento puede provocar condiciones de viento blanco.

El organismo aclaró que la alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños o interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas, mientras que el nivel naranja advierte sobre condiciones meteorológicas peligrosas para las personas, los bienes y el ambiente.

Alerta naranja por nevadas: cuáles serán las zonas más complicadas

El SMN emitió una alerta naranja por nevadas persistentes y de fuerte intensidad, especialmente sobre áreas cordilleranas.

En este tipo de advertencias, el SMN anticipa acumulaciones importantes de nieve, que pueden incrementarse rápidamente en sectores elevados. Además, las precipitaciones pueden estar acompañadas por viento intenso, lo que eleva considerablemente el riesgo de viento blanco y pérdida de visibilidad.

En los eventos de mayor intensidad que vienen afectando a la franja cordillerana de las provincias de San Juan, La Rioja, y Catamarca. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 120 centímetros en todo el periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Alerta amarilla por nevadas: acumulados importantes y baja visibilidad

También permanece vigente la alerta amarilla por nevadas en diferentes sectores del oeste y sur argentino. Las zonas afectadas serán: Salta, Catamarca, San Juan, Río Negro y Chubut.

De acuerdo con los parámetros informados por el SMN para este tipo de situación, se esperan nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco. En áreas más bajas, la precipitación puede presentarse en algunos momentos como lluvia y nieve mezclada o aguanieve.

Alerta amarilla por fuertes vientos que pueden superar los 90 km/h

El viento será otro de los fenómenos destacados de la jornada. En los sectores bajo alerta amarilla, se esperan principalmente vientos del sector oeste o noroeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

La intensidad del viento puede generar dificultades para circular, especialmente para vehículos de gran porte, motocicletas y automóviles que transiten por sectores abiertos. Las provincias afectadas serán: Jujuy, Salta y Catamarca.

Además, en las zonas donde haya nieve acumulada, las ráfagas pueden levantarla y generar viento blanco, una de las condiciones más peligrosas para quienes circulan por rutas cordilleranas debido a la pérdida casi total de referencias visuales.

Qué hacer ante una alerta por fuertes vientos

Frente a las ráfagas intensas, el organismo meteorológico recomienda asegurar todos aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener cerradas puertas y ventanas y evitar permanecer cerca de árboles, postes, carteles o estructuras que puedan caer.

En ruta, la recomendación es disminuir la velocidad, aumentar la distancia respecto de otros vehículos y extremar las precauciones ante ráfagas laterales repentinas.

Las condiciones meteorológicas pueden modificarse durante la jornada, por lo que el SMN recomienda seguir las actualizaciones del SMN, especialmente antes de realizar viajes hacia la Patagonia o sectores cordilleranos.