Más de 220 muertos por el terremoto en Colombia: la desesperada búsqueda de un argentino

Las cifras de víctimas fatales siguen aumentando a 24 horas de la catástrofe. Hay más de 500 heridos y declararon emergencia.

El terremoto de 7,4 generó graves daños y un centenar de muertes en Colombia.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia , y se reportaron varias réplicas, que incluso se sintió en Ecuador y Panamá. El presidente Abelardo De La Espriella declaró emergencia por desastre nacional en todo el territorio.

El país registra al menos 224 muertos y más de 900 heridos , según indicó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más golpeadas del país.

La situación es alarmante, ya que durante la madrugada se registró un nuevo sismo de magnitud 3,2 y profundidad 109 km en Istmina y San José del Palmar, Chocó. También se registró un evento similar en la ciudad de Santander.

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció este lunes a través de X, donde indicó que fue solicitada la instalación de un Puesto de Mando Unificado en el municipio de San José del Palmar, en Chocó, lugar del epicentro.

El apoyo de la Cruz Roja y una millonaria ayuda internacional para Colombia

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) activó su respuesta de emergencia y remarcó que las cifras de víctimas y daños todavía son provisorias.

La entidad trabaja en las zonas más afectadas como Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, asistiendo y rescatando a personas entre los escombros. Autoridades locales advirtieron sobre el derrumbe de más de 50 edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte "de la última década".

Según indicaron, un equipo USAR de 30 personas ha sido movilizado a Chocó, mientras equipos de Antioquia, Quindío y Caldas permanecen activados. La organización participa además en los mecanismos de coordinación establecidos por las autoridades.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno nacional hasta ahora, el terremoto dañó 1.575 viviendas y destruyó por completo 37, además de provocar el colapso de 61 edificios residenciales y comerciales.

Asimismo, los hospitales colombianos sufrieron el colapso de sus estructuras, lo que complica su funcionamiento total en estas situaciones de extrema urgencia.

Ayuda de organismos y países tras el terremoto

Por otra parte, se conoció que el Banco Mundial aportará 200.000 dólares de cooperación no reembolsable para la evaluación de daños, mientras que el BID destinará 500.000 dólares, de los cuales 350.000 estarán disponibles de forma inmediata para la Cruz Roja y otros 150.000 se dedicarán a apoyo técnico.

A esos recursos se suman otros 500.000 dólares de ayuda humanitaria anunciados por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Al igual que los organismos, varios países se pusieron a disposición de lo que necesite Colombia en estas instancias. Estados Unidos anunció una ayuda de US$15,5 millones destinada a atender la emergencia.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que la Unión Europea puso a disposición el servicio satelital Copernicus para colaborar con las operaciones de rescate y evaluación de daños.

Buscan a un argentino desaparecido tras el terremoto en Colombia

Una familia de la provincia de San Juan inició una búsqueda “desesperada” para encontrar a Carlos Luis Cáceres, un ciudadano argentino de 69 años que desde hace cinco años vive en Colombia.

El hombre que es buscado por su familia tras el terremoto en Colombia tenía planificado retornar próximamente a San Juan.

El hombre se encontraba en la ciudad de Pereira cuando se registró el terremoto de magnitud 7.4 que causó decenas de muertos, cientos de heridos y graves daños estructurales.

La familia del sujeto oriundo del departamento Rivadavia temía que ante una evacuación por colapso estructural o un escenario de contingencia, no pudiera recordar los números de sus familiares para dar aviso sobre su paradero.

El círculo familiar difundió las características de la indumentaria con la que fue visto por última vez en su propiedad de Pereira-Dosquebradas. El hombre llevaba puesta una camiseta celeste y blanca de la Selección Argentina y portaba anteojos de sol colgados al cuello.