Un emprendimiento de granola de Senillosa se abre paso en el mercado nacional

"De mi tierra artesanal”, es el nombre de la fábrica que crearon dos jóvenes elaboradores. La iniciativa contó con apoyo de la Provincia y se seguirán abriendo mercados.

“Nuestra granola es la más elegida por las familias neuquinas” asegura Natalia Bustos . Junto a Nicolás Palacios fundaron "De mi tierra artesanal”, un emprendimiento ubicado en Senillosa .

Hace 10 años, la granola casera que cautivaba a amigos y conocidos se transformó en una idea de negocio. Durante esta década, el emprendimiento se fue profesionalizando y dando los pasos necesarios para poder conquistar nuevos mercados.

Su propia sala de elaboración, que cuenta con habilitación nacional, fue un paso fundamental para no limitarse solo al mercado local.

En la actualidad su granola clásica llega también a Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Río Negro.

Avances de la marca

Dentro de los hitos recientes del emprendimiento, Natalia destaca la mejora de la identidad visual de la marca y de su packaging.

“La renovación no solo fortaleció nuestra marca, sino que nos permitió llegar a nuevos clientes y transmitir nuestra historia y valores”, sostuvo Bustos.

Hace poco lograron un acuerdo comercial con un supermercado mayorista, con presencia en Centenario, que significa una nueva vidriera y canal de comercialización muy significativo.

“Hace diez años comenzamos con el sueño de ofrecer un alimento rico, natural y de calidad para las familias de nuestra región, ese sigue siendo nuestro propósito”, sostiene Natalia.

Canales de ventas

Además de los puntos de venta comerciales también está la posibilidad de adquirir sus productos en forma directa.

Es posible contactarlos a través de su Instagram (@demitierraartesanal) o a través de productosneuquinos.com.ar, una vidriera online creada por el gobierno provincial, a través del Centro PyME-ADENEU, para vincularse en forma directa con emprendedores neuquinos.

“La granola neuquina tiene un enorme potencial y desde Senillosa queremos demostrar que desde nuestra provincia se pueden desarrollar productos saludables, innovadores y con identidad propia, llevando el nombre de Neuquén cada vez más lejos”, concluyó Natalia.

En este camino de crecimiento y sostenibilidad del emprendimiento, Natalia y Nicolás se acercaron al Centro PyME-ADENEU –Ministerio de Economía, Producción e Industria- para profesionalizar la gestión de su negocio.

El primer contacto fue con el Área de Agregado de Valor a la Producción Primaria que les permitió conocer la normativa para habilitar el producto y la sala de elaboración.

También participaron de un programa de incubación del Centro PyME-ADENEU para profesionalizar la gestión y adoptar conocimientos clave como modelo de negocios, planificación financiera y marketing, entre otros.

La Agencia también les permitió hacer su primera experiencia en una feria, con “Tienda de Sabores” donde la devolución del público les confirmó que contaban con una marca y un producto reconocido.

“Centro PyME pienso que a nosotros nos ha acompañado, nos ha fortalecido, nos ha capacitado. Gracias a ellos hemos podido dar varios saltitos, que cuando uno mira para atrás se da cuenta que sirvió, que funcionó”, evaluó Nicolás.