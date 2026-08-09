Mario Prieto continúa en terapia intensiva después de recibir un disparo durante un intento de robo. Mientras su familia espera definiciones sobre una lesión en la columna.

Horas decisivas para el barrendero baleado en Neuquén: cómo sigue y qué se sabe de los atacantes.

Pasaron más de 24 horas desde que Mario Prieto fue baleado cuando esperaba comenzar su jornada laboral y todavía quedan dos grandes interrogantes: cómo responderá su cuerpo a las graves heridas que sufrió y quiénes fueron los tres hombres que lo atacaron y huyeron sin llevarse nada.

El barrendero de 56 años permanece internado en terapia intensiva luego de atravesar una cirugía de varias horas. La preocupación está centrada especialmente en una lesión que provocó el proyectil en una vértebra, mientras la Policía intenta reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del sábado a través de testimonios, cámaras de seguridad y un elemento encontrado en la escena.

En medio de esa incertidumbre, este domingo llegó una señal que llevó algo de alivio a la familia: Mario comenzó a despertar.

Durante el horario de visita, su esposa, Mirta, y una de sus hijas pudieron verlo con los ojos abiertos. Aunque todavía permanece intubado y no puede hablar, logró reconocerlas y responder a preguntas sencillas.

“Por ahí le hacíamos preguntas y con su cabecita respondía por sí o por no, o nos apretaba la mano”, contó Mirta a LM Neuquén.

El momento más fuerte ocurrió cuando el trabajador vio a su esposa. “Cuando me vio a mí se emocionó y se puso a llorar”, relató la mujer.

Para la familia fue un cambio importante respecto de las horas posteriores al ataque. “Me siento un poquito más aliviada, respirando un poco más. Yo noto una buena mejoría. A comparación de cómo estaba ayer, mejoró muchísimo”, expresó.

La lesión que todavía preocupa a la familia

Prieto fue baleado durante la madrugada del sábado en la zona de calle Moritán, donde había llegado para esperar a sus compañeros antes de comenzar su jornada como barrendero de la empresa Cliba.

El proyectil ingresó por uno de sus costados, a la altura de las costillas, y provocó lesiones en el colon, un riñón y una vértebra. Debido a la gravedad del cuadro, fue sometido a una operación que se extendió durante aproximadamente tres horas y media en el Hospital Castro Rendón. Luego quedó internado en terapia intensiva.

Si bien la evolución observada este domingo llevó tranquilidad a su entorno, todavía no hay certezas sobre las posibles consecuencias de la lesión en la columna.

“Él no se puede mover, tiene que estar boca arriba, no tiene que hacer ningún movimiento. Todavía no sabemos qué va a pasar con la vértebra”, explicó su esposa.

Claudio Espinoza

La familia espera ahora un nuevo parte médico que permita conocer con mayor precisión su evolución después de las primeras 48 horas posteriores a la cirugía.

Además, Mirta explicó que los médicos ya habían dispuesto el traslado de su esposo a la Clínica Pasteur. Para realizarlo aguardaban una ambulancia especializada enviada por la ART, acompañada por personal médico.

El trabajador, de acuerdo con lo informado a la familia, continuará en terapia intensiva una vez concretado el traslado.

¿Quiénes fueron los tres hombres que lo atacaron?

Mientras Prieto pelea por recuperarse, otra pregunta sigue abierta: quiénes fueron los hombres que lo interceptaron esa madrugada y dónde están.

La investigación está a cargo de personal de la Brigada y del Departamento Delitos, que trabajan en conjunto para intentar individualizar a los sospechosos.

El comisario Antonio Muñoz confirmó a LM Neuquén que los investigadores encontraron un elemento que ahora forma parte de las pericias: una vaina calibre 9 milímetros con la inscripción Luger.

El hallazgo se produjo en el sector donde fue atacado el trabajador.

Por el momento no hay personas detenidas y buena parte de la investigación se mantiene bajo reserva. Según explicó Muñoz, se busca evitar que la difusión de determinados datos pueda perjudicar la identificación o localización de los responsables.

Uno de los trabajos centrales será reconstruir los movimientos de los atacantes a través de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores.

Lugar en el que fue baleado el barrendero.

Las cámaras que podrían haber registrado el ataque

La propia familia comenzó a buscar imágenes en las viviendas y comercios cercanos al lugar. Mirta contó que una vecina les entregó una captura obtenida por una cámara de seguridad de su casa, aunque el dispositivo no conservó una grabación en video que permita observar toda la secuencia.

Sin embargo, hay otras cámaras que generan expectativa. Según explicó, frente al tráiler donde habitualmente se reúnen los trabajadores, existen comercios con dispositivos de seguridad orientados hacia ese sector. Al permanecer cerrados durante el domingo, esas filmaciones podrían comenzar a revisarse este lunes.

“Puede ser que alguna haya tomado algo, alguna filmación o algo”, expresó la mujer. Desde la Policía también confirmaron que se está realizando un levantamiento de cámaras como parte de las medidas ordenadas para intentar reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Tres personas corriendo y una bicicleta abandonada

Otro testimonio podría resultar importante para determinar cómo escaparon los atacantes. El supervisor de los trabajadores llegó al sector apenas minutos después del hecho y fue quien encontró a Prieto gravemente herido.

Según reveló el comisario Muñoz, el hombre declaró ante los investigadores que vio a tres personas salir corriendo del lugar. El supervisor aseguró que no alcanzó a escuchar las detonaciones, pero su testimonio coincide con el número de personas que, según la reconstrucción realizada hasta el momento, habrían abordado al barrendero.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:40 del sábado. Prieto había llegado en bicicleta hasta el punto donde los trabajadores esperan al encargado para acceder al tráiler en el que guardan las herramientas.

Mientras estaba solo, tres hombres vestidos con ropa oscura y con sus rostros cubiertos se acercaron. De acuerdo con el relato de la familia, le exigieron que entregara la bicicleta. Prieto se resistió y uno de ellos le disparó.

Después del ataque, los tres escaparon corriendo. La bicicleta, sin embargo, quedó en el lugar.

Ahora, mientras Mario empieza a mostrar sus primeras señales de recuperación, la búsqueda se concentra en determinar qué registraron las cámaras de la zona y quién disparó el arma calibre 9 milímetros cuya vaina quedó como una de las principales pistas en la escena.