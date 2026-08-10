Terremoto de 7,4 en Colombia: hay alerta por el volcán Puracé y declararon desastre natural

Las autoridades confirmaron más de 70 muertos y cientos de heridos. La búsqueda continúa entre los escombros.

Tras el terremoto que este lunes azotó a Colombia, el presidente Abelardo De La Espriella declaró el desastre de carácter nacional.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella declaró este lunes "desastre de carácter nacional", luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y que, hasta el momento se cobró la vida de más de 70 personas.

La decisión se tomó luego de una reunión en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD ), en la que se evaluaron todas las afectaciones por el terremoto.

Las zonas de emergencias son principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

En paralelo, hay alerta porque el volcán Puracé comenzó a registrar emisiones de ceniza y gases en el suroeste colombiano, una situación que afectó las operaciones del aeropuerto de Popayán.

El mandatario les solicitó a los mandatarios locales y ministros que la información se centralice para que sea él quien le informe al país la situación y las cifras que deja. Los alcaldes y gobernadores tendrán que pasarle informes al jefe de despacho, Nicolás Gómez.

El terremoto que azotó a Colombia

El terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según los primeros reportes del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento se sintió con fuerza en distintas regiones del país y alcanzó ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín. En varias de ellas se registraron evacuaciones y daños en construcciones.

En Cali se reportaron edificios colapsados y personas atrapadas, mientras que en Pereira hubo daños importantes, entre ellos afectaciones en el aeropuerto Matecaña. En Manizales también se registraron daños estructurales, incluida la Catedral Basílica.

En Bogotá, en tanto, algunas personas evacuaron edificios luego de sentir el movimiento, aunque los primeros reportes señalaron principalmente grietas y no daños estructurales de consideración. En Medellín, el servicio del Metro y los Metrocables fue suspendido mientras se evaluaba el estado de la infraestructura.

El terremoto también fue percibido fuera de Colombia. Los reportes señalaron que el movimiento llegó a sentirse en países como Ecuador y Panamá, donde también se produjeron evacuaciones preventivas.

El temblor sacudió una iglesia y el curoa que daba la misa

La magnitud del sismo obligó a interrumpir una misa en Jardín, Antioquia, donde en cuestión de segundos, los fieles que participaban del encuentro tuvieron que interrumpir la ceremonia y salir del templo.

Todo quedó registrado durante la transmisión oficial. En las imágenes se observa el momento en que comienza a sentirse el terremoto y cómo el hombre que guiaba el evento les pidió a las personasque evacuaran la iglesia con calma.

Se desprendió el techo de un aeropuerto sobre los pasajeros

El temblor también provocó momentos de pánico en el aeropuerto internacional de Pereira, donde parte del techo se desprendió sobre los pasajeros.

En las impactantes imágenes que grabó un pasajero se ven las imágenes de la gente que, desesperada,trata de protegersede la caída del techo, y se escuchan los ruidos de los destrozos en pleno temblor.

La Aeronáutica Civil informó daños en las terminales de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, cuyas operaciones fueron suspendidas para evaluar posibles daños estructurales.

El testimonio de un argentino que sufrió el terremoto en Colombia

Gabriel Mónaco, un argentino que vive en una torre en Medellín, Colombia, dio su dramático testimonio por el terremoto que sufrió la ciudad: “Mi mujer se puso a rezar, no sabíamos qué hacer”. El argentino vive en el piso 25 del edificio y aseguró en declaraciones a TN que pasó varios temblores pero nunca vivió “nada así”.

Mónaco reconoció que fue “muy duro, muy complicado” lo que atravesaron: “En mi vida vivó una situación así. Con mi esposa nos metimos en el vestidor, porque no sabíamos que hacer. Llevamos los teléfonos, esperamos dos minutos, impresionante cómo se movió y tembló todo”.

El argentino igualmente aclaró que, más allá de la dura experiencia que atravesaron, su esposa y él se están en buen estado de salud:“Estoy temblando, pero estoy bien. Nos fuimos, ahora estoy en la casa de mis suegros, porque siempre hay réplicas”.