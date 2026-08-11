Según una tradición, la luna llena de agosto , también conocida como “Luna de Esturión” , simboliza abundancia, riqueza y cambio. ¿Cuándo tendrá lugar en nuestro país en 2026 ?

La "Luna de Esturión" llega con abundancia y cierre de ciclos: cuándo es la luna llena de agosto 2026

La luna llena -o plenilunio- es una fase lunar que tiene lugar cuando nuestro planeta se encuentra situado entre el Sol y la Luna , casi alineados. Según lo destacan los especialistas, la luna llena de agosto , también conocida como “Luna de Esturión” , simboliza abundancia, riqueza y cambio. ¿Cuándo tendrá lugar en nuestro país en el octavo mes de 2026 ?

La historia cuenta que los nativos norteamericanos fueron los que bautizaron "Luna de Esturión" a la luna llena de agosto . Así, ese nombre hace referencia al momento en el que se pescaba con mayor facilidad ese codiciado pez en lagos y ríos.

A la Luna de Esturión en la práctica espiritual moderna, se le atribuyen energías de abundancia , prosperidad y cierres de ciclos .

El nombre “Luna de Esturión” hace referencia al momento en el que se pescaba con mayor facilidad ese pez en lagos y ríos.

Para agendar: este es el día en el que tendrá lugar la luna llena de agosto en 2026 en la Argentina

La luna llena de agosto de 2026 tendrá lugar el viernes 28 de agosto de 2026 en la Argentina. A esta Luna se la denomina “Luna de Esturión”.

Según lo puntualizó el Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, la luna mostrará toda su superficie iluminada y podrá observarse desde distintas regiones del país, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Cabe resaltar que en el plenilunio -o luna llena- el hemisferio visible de la Luna alcanza su mayor iluminación, y si bien no es posible distinguir con detalle los cráteres de su superficie debido a la ausencia de sombras, es el momento ideal para la observación de los rayos de algún cráter radiado.

El Servicio de Hidrografía Naval detalló el calendario lunar previsto para agosto de 2026

Según lo detalló el Servicio de Hidrografía Naval, este es el calendario lunar previsto para agosto de 2026:

Miércoles 5 de agosto : cuarto menguante.

: cuarto menguante. Miércoles 12 de agosto : Luna nueva.

: Luna nueva. Miércoles 19 de agosto : cuarto creciente.

: cuarto creciente. Viernes 28 de agosto: Luna llena.

El organismo puntualiza que las cuatro fases más importantes son Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante, que corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Las fases de la Luna se repiten para los mismos días del año al cabo de 19 años -llamado ciclo de Metón-, aunque bien puede suceder que exista una diferencia de 1 ó 2 días, dependiendo del número de años bisiestos en el período y de las perturbaciones sobre la Luna.

Por otra parte, es oportuno reseñar que, según lo afirman expertos en astrología, la Luna representa el mundo interno de las emociones, la intuición y los instintos. Y lo cierto es que existe una creencia que sostiene que la transición lunar -o las distintas fases lunares- está vinculada al cuerpo humano, como sucede con las mareas o la fuerza gravitacional.

Según lo afirman expertos en astrología, la Luna representa el mundo interno de las emociones, la intuición y los instintos.

Cabe resaltar que las fases de la Luna producen diversos impactos astrológicos. Desde la Luna Nueva, que marca nuevos comienzos, hasta la Luna Llena, que trae culminaciones y revelaciones, cada fase añade una capa de significado a nuestras experiencias emocionales.