Las nuevas imágenes de la Luna tomada por la misión Artemis II

Los tripulantes a bordo de la cápsula Orión lograron registrar una foto inédita del enigmático accidente geográfico conocido como la Cuenca Oriental. Los próximos pasos y el sobrevuelo histórico en el satélite natural.

La misión Artemis II de la NASA marca el regreso de la humanidad a las proximidades de la Luna con un objetivo claro: poner a prueba nuevas tecnologías y obtener información científica inédita que allane el camino para futuras expediciones. A bordo de la cápsula Orión , cuatro astronautas recorren la mayor distancia alcanzada por una tripulación humana hacia la cara oculta del satélite, en un viaje que representa el primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja terrestre en más de medio siglo.

En este contexto, una imagen enviada por la tripulación capturó la Cuenca Oriental en el borde del disco lunar. Se trata de la primera observación directa del enigmático accidente geográfico por parte de seres humanos. La fotografía no solo simboliza un hito visual de la misión, sino que además revela detalles científicos que hasta ahora solo se conocían por sondas automáticas y misiones no tripuladas.

La nueva imagen publicada por la NASA muestra por primera vez la Cuenca Oriental de la Luna captada en su totalidad por una tripulación humana. Esto no había sido posible debido a su ubicación, en el extremo suroeste del satélite, con su mayor extensión en la cara oculta. El equipo de Artemis II logró ver este accidente geográfico, un hecho calificado como inédito por la agencia espacial en un posteo en su cuenta oficial de Instagram en el que se muestra la foto.

Uno de los tripulantes expresó durante una comunicación con la Tierra que el sobrevuelo lunar permitió distinguir montañas al norte y cráteres emblemáticos como Tycho y Copérnico, describiendo la vista como “absolutamente increíble”. En sus palabras, “todo lo que vimos durante el entrenamiento aparece ahora en tres dimensiones y supera cualquier expectativa”. También identificaron la estructura concéntrica de la Cuenca Oriental, formada por varios anillos de impacto y una gran depresión central.

Luna Artemis(1)

Por su parte, Christina Koch explicó en una transmisión oficial en diálogo con el medio BBC que observar el lado oculto de la Luna “fue espectacular”, ya que los patrones de sombra y luz difieren de los conocidos desde la Tierra. “La posición de las zonas oscuras no coincide con la imagen habitual del satélite y eso nos confirma que estamos observando el hemisferio oculto”, señaló.

Qué es la Cuenca Oriental de la Luna

La Cuenca Oriental constituye uno de los accidentes geográficos más jóvenes y mejor conservados en la superficie lunar. Este anillo de impacto se formó hace aproximadamente 3.800 millones de años al final del llamado Bombardeo Intenso Tardío. Este período corresponde a una etapa en la que, según la hipótesis más aceptada, el sistema solar habría experimentado un aumento en la frecuencia de impactos de asteroides y cometas, lo que habría provocado la formación de numerosos cráteres tanto en la Luna como en otros cuerpos planetarios.

El cráter original fue destruido durante el rebote de la superficie tras el impacto, lo que originó una serie de anillos concéntricos, el mayor de ellos con un diámetro de 950 kilómetros de este a oeste. Los científicos estiman que el impacto que creó la Cuenca Oriental expulsó cerca de 3,4 millones de kilómetros cúbicos de material. Parte de ese material ascendió a más de 100 kilómetros de altura antes de volver a caer y formar las estructuras circulares que caracterizan la región.

Se distingue por su triple anillo. La formación del extenso anillo externo implicó el desarrollo de fallas profundas que llegan hasta el manto lunar. El impacto que originó la cuenca es uno de los más violentos registrados en el sistema solar, y su estudio aporta claves sobre la historia geológica de la Luna y de la Tierra.

Luna Artemis(2)

Dónde se encuentran los astronautas y qué sucederá en las próximas horas

La NASA confirmó que la cápsula Orión ya se encuentra más cerca de la Luna que de la Tierra, tras superar la marca de 211.000 millas desde el planeta y a menos de 70.000 millas del satélite. La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, atraviesa el quinto día de misión.

El comandante Reid Wiseman manifestó en una entrevista con la BBC que la experiencia de ver la Tierra casi en eclipse y la Luna completamente iluminada resulta “realmente asombrosa” y solo puede vivirse desde la posición actual de la nave, situada entre ambos cuerpos celestes. Koch añadió que observar el lado oculto de la Luna con luz diurna “no se parece en nada a la imagen que vemos desde la Tierra”, y que este tipo de observaciones aportan perspectivas inéditas para la ciencia y la cultura.

La NASA detalló que a lo largo del quinto día, la nave Orión ingresará a la esfera de influencia de la gravedad lunar, lo que implica que la atracción de la Luna superará la de la Tierra. En esa etapa, la tripulación realizará pruebas del sistema de trajes espaciales y preparará los instrumentos para el sobrevuelo más cercano, previsto para el lunes 6 de abril. La cápsula se acercará a unos 7.600 kilómetros de la superficie lunar y permanecerá aproximadamente 40 minutos sin contacto por radio, mientras recorre la cara oculta del satélite.

Luna Artemis(3)

En el cronograma oficial, el regreso a la Tierra quedó fijado para el próximo viernes, con amerizaje previsto frente a la costa de San Diego, aunque los meteorólogos monitorean posibles cambios en la zona por condiciones climáticas. La recuperación de la tripulación representará el cierre de una misión que ya rompió varios récords: la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra, el primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja desde 1972 y la integración más diversa de astronautas en una misión lunar.

La NASA ya confirmó que el éxito de Artemis II validará los sistemas críticos del programa lunar y permitirá avanzar hacia una presencia humana sostenida en la Luna, con la mirada puesta en la exploración de Marte durante las próximas décadas.