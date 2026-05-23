Impactante allanamiento: secuestraron un arsenal de armas y vehículos en una investigación por amenazas

El procedimiento fue iniciado por la Comisaría 32 de la ciudad de Cipolletti y contó con apoyo de la Brigada de Investigaciones de Neuquén.

El operativo se realizó durante la mañana del sábado.

Una investigación iniciada por la Policía de la provincia de Río Negro derivó en un importante operativo realizado este sábado en la ciudad de Plottier, donde se i ncautaron armas de fuego y una gran cantidad de municiones .

Además, las fuerzas de seguridad secuestraron vehículos vinculados a una causa por robo y amenazas agravadas.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Leonardo Barra, jefe de la Comisaría 32 de Cipollett i, explicó que el procedimiento se concretó tras dos semanas de investigación encabezada por personal del destacamento 128 y la unidad policial rionegrina.

“Se logró secuestrar municiones, armas cortas, largas y vehículos”, detalló el jefe policial sobre el resultado preliminar de los allanamientos realizados en territorio neuquino.

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Una investigación interprovincial

Según explicó Barra, la causa se originó en Cipolletti a raíz de una denuncia por robo de vehículo y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. A partir de allí, la Justicia de Río Negro avanzó con distintas medidas judiciales y solicitó un exhorto para poder intervenir en Neuquén debido a una cuestión de jurisdicción.

“Nos colaboró la Brigada de Investigaciones de Neuquén y la unidad policial de allá porque, al ser policía de Río Negro, no tenemos facultad policial en Neuquén”, explicó el comisario.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto realizado entre ambas provincias para concretar las diligencias.

allanamientos en plottier

Allanamientos en Plottier

Los procedimientos se desarrollaron en Plottier con participación de personal policial neuquino y efectivos de Río Negro. De acuerdo a la información preliminar brindada por el jefe policial, durante los allanamientos se secuestraron armas largas, armas cortas, importante cantidad de municiones y vehículos que estarían vinculados a la causa investigada.

Además, indicó que previamente ya se había logrado el secuestro de otro vehículo relacionado con el expediente.

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La causa permanece bajo investigación de la Justicia rionegrina mientras continúan las diligencias y el análisis de los elementos secuestrados.