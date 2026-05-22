Los dos comerciantes que defraudaron al municipio de Andacollo pagarán millones para evitar el juicio

Deberán pagar $137 millones y cumplir reglas de conducta durante un año para evitar llegar a juicio oral.

Los comerciantes deberán cumplir una serie de pautas; si no, se les revocará el beneficio.

Dos comerciantes acusados de participar en una millonaria defraudación contra la Municipalidad de Andacollo evitarán llegar a juicio oral luego de que la Justicia aceptara un acuerdo de Suspensión de Juicio a Prueba (SJP). Como parte del compromiso, deberán pagar $137 millones como reparación económica y cumplir durante un año una serie de pautas de conducta impuestas por la Justicia.

La audiencia se realizó este jueves y contó con el aval tanto del Ministerio Público Fiscal como de la querella de la Municipalidad de Andacollo. La resolución alcanza únicamente a los imputados identificados como K.C.V. y J.C.V., quienes eran proveedores del municipio a través de un corralón privado.

En cambio, la investigación continuará para los otros dos acusados de la causa: Eduardo Argentino Zenteno, quien se desempeñaba como secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes, y Carlos Daniel Leiva, exdirector de Redes. Ambos eran funcionarios públicos al momento de los hechos investigados.

La jueza de garantías aceptó los términos presentados por los abogados defensores de los comerciantes, con el consentimiento del fiscal jefe Fernando Fuentes y de la representante legal del municipio, que participa en el expediente como querellante.

Andacollo

El acuerdo para evitar el juicio

Como parte de la probation, los comerciantes deberán pagar $137 millones a la Municipalidad de Andacollo en concepto de reparación del daño económico provocado por las maniobras investigadas.

Además, durante un año tendrán que cumplir distintas reglas de conducta para conservar el beneficio judicial. Entre las condiciones fijadas aparecen la obligación de presentarse periódicamente en la Dirección de Población Judicializada, informar cualquier cambio de domicilio y no cometer nuevos delitos.

También deberán abstenerse de consumir estupefacientes y evitar excesos en el consumo de alcohol.

La Suspensión de Juicio a Prueba es una herramienta prevista por la legislación penal para resolver ciertos procesos sin llegar a una condena en juicio oral. Se aplica cuando los imputados no tienen antecedentes penales, no son funcionarios públicos y los delitos atribuidos contemplan penas de ejecución condicional.

Sin embargo, el beneficio no es definitivo. En caso de incumplir alguna de las pautas impuestas por la Justicia, la probation puede ser revocada y el proceso penal retomarse.

Una investigación por maniobras millonarias

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, las maniobras fraudulentas provocaron un perjuicio económico cercano a los $128 millones para las arcas municipales.

La acusación sostiene que existió una estructura organizada con funciones distribuidas entre los involucrados para concretar distintas irregularidades vinculadas a contrataciones y utilización de recursos municipales.

Entre los hechos detectados figuran certificaciones de supuestas “horas fantasma” por alquiler de maquinaria vial y la disposición ilegítima de áridos extraídos de la cantera municipal.

Para los investigadores, las maniobras no fueron hechos aislados, sino parte de un esquema coordinado que permitió realizar operaciones irregulares durante un período prolongado.

En total, la causa contempla 13 hechos investigados.

La Municipalidad de Andacollo es una de las que recibirá fondos

Cómo comenzó la causa

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia impulsada por el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, quien puso en conocimiento de la Justicia una serie de presuntas irregularidades detectadas dentro del municipio.

A partir de allí, el Ministerio Público Fiscal avanzó con distintas medidas de prueba y, en noviembre del año pasado, formalizó la acusación contra los cuatro involucrados.

En el caso de K.C.V., fue acusado por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, además de ser considerado partícipe necesario del delito de peculado. J.C.V., en tanto, enfrentó cargos por los mismos delitos: defraudaciones reiteradas contra la administración pública, asociación ilícita y participación necesaria en un hecho de peculado.

La causa seguirá para los exfuncionarios

Aunque los comerciantes lograron acceder a la probation, la causa judicial no está cerrada. Tras la audiencia de este jueves, el expediente continuará respecto de los dos exfuncionarios municipales imputados.

La fiscalía mantiene abierta la investigación sobre las responsabilidades que habrían tenido dentro de las maniobras detectadas en el municipio de Andacollo.

De esta manera, mientras los comerciantes buscarán cumplir las condiciones impuestas para evitar el juicio, la Justicia seguirá avanzando sobre el rol de quienes ocupaban cargos públicos cuando ocurrieron los hechos investigados.