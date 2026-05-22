Cuál fue la causa de la explosión del camión que provocó la muerte de dos trabajadores petroleros

La investigación avanza sobre las tareas que se realizaban al momento del estallido en la base petrolera de Chachahuén Sur.

La investigación por la tragedia ocurrida en una base petrolera de Chachahuén Sur comenzó a avanzar y la Justicia de Mendoza confirmó este jueves cuál es la principal hipótesis sobre la causa de la explosión que provocó la muerte de dos trabajadores en la zona de Pata Mora.

A través de un comunicado oficial, la Unidad Fiscal de Malargüe dio a conocer los primeros resultados de las pericias realizadas en el lugar del hecho y señaló que el estallido se habría originado mientras se manipulaba un soplete en cercanías del camión cisterna que explotó.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 19:35 en instalaciones petroleras ubicadas en el departamento mendocino de Malargüe, cerca del límite con Rincón de los Sauces , en Neuquén. La explosión generó una fuerte conmoción en el sector hidrocarburífero y movilizó rápidamente a personal policial, bomberos y equipos de emergencia.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los primeros elementos recolectados permitieron avanzar sobre la mecánica del accidente laboral ocurrido dentro de la base petrolera.

“Se ha determinado que se estaba manipulando un soplete en las cercanías del vehículo que habría estallado, y que esta acción habría sido la causante de la explosión del rodado”, indicaron desde la Oficina de Prensa de la Unidad Fiscal de Malargüe.

Explosión, camión vaca muerta

La hipótesis que manejan los investigadores apunta a que los operarios realizaban tareas de mantenimiento cuando las chispas o el calor generado por la herramienta habrían entrado en contacto con gases acumulados dentro del tanque cisterna, desencadenando una combustión instantánea seguida de una potente explosión.

Cómo fue la tragedia

De acuerdo con la información oficial, la onda expansiva impactó de lleno sobre los trabajadores que se encontraban realizando tareas en el lugar. Uno de ellos murió de manera inmediata dentro del predio petrolero.

El segundo operario logró ser rescatado con vida por los equipos de emergencia y fue trasladado de urgencia hacia un centro de salud de Rincón de los Sauces debido a las graves heridas y quemaduras sufridas durante el estallido.

Sin embargo, horas después se confirmó también su fallecimiento mientras recibía asistencia médica, elevando a dos el número de víctimas fatales del accidente laboral.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Samchuk, de 47 años y oriundo de General Alvear, y Gastón Antonio Andrada, de 40 años, oriundo de Mendoza.

Las primeras actuaciones tras el hecho estuvieron a cargo de efectivos policiales del Destacamento Pata Mora, quienes trabajaron junto a personal de emergencias para asegurar el área afectada y permitir el avance de las pericias judiciales.

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Investigan responsabilidades y protocolos

Mientras continúa la conmoción por la tragedia, la causa judicial sigue avanzando para intentar determinar si se cumplían las condiciones y protocolos de seguridad industrial exigidos para este tipo de maniobras de alto riesgo dentro de la actividad petrolera.

Los investigadores buscan establecer con precisión cómo se desarrollaban las tareas sobre el camión cisterna y si existió alguna falla humana, técnica o de seguridad que haya contribuido al desenlace fatal.

Desde la Justicia mendocina indicaron que, por el momento, no se brindarán mayores detalles para preservar el normal desarrollo de la investigación y las pericias técnicas que todavía continúan en el lugar del hecho.

El comunicado de la empresa

Tras confirmarse la muerte de los dos trabajadores, la empresa TSB S.A. emitió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias y aseguró que colabora plenamente con las autoridades judiciales.

“Ante el lamentable hecho ocurrido en el día de hoy, alrededor de las 19:00 horas, en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Cía. TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, señaló la compañía.

Además, indicaron que activaron protocolos internos de asistencia y contención destinados a acompañar a los familiares de las víctimas.

“Hemos activado de manera inmediata los protocolos de contingencia, disponiendo un equipo interdisciplinario abocado exclusivamente a brindar la asistencia integral, contención emocional y humana que las familias requieran”, agregaron.

Finalmente, la firma aseguró que trabaja junto a las autoridades competentes para esclarecer las causas del accidente ocurrido en la base petrolera de Chachahuén Sur.