El Ministerio de Salud de la provincia confirmó que serán derivadas al hospital porteño desde Caleta Olivia , en un avión sanitario. Qué dice el parte médico sobre su estado.

Explosión de una casa en Santa Cruz: trasladan al Garrahan a dos nenas con quemaduras en el 80% del cuerpo.

Tres días después de la explosión que arrasó con un complejo habitacional en la localidad de Perito Moreno , en Santa Cruz , y causó tres muertes, el drama de los sobrevivientes ingresó en una nueva etapa crítica.

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz confirmó este martes que dos niñas que están internadas en el Hospital Zonal de Caleta Olivia serán derivadas en vuelo sanitario al Hospital Garrahan , en la Ciudad de Buenos Aires , para continuar con tratamiento especializado.

Las pacientes serían Mía Estrada , de 11 años , y Rocío Castañares , de 8 , que habían sido identificadas en el informe inicial del Hospital Distrital "Dr. Oscar H. Natale" de Perito Moreno.

Su estado de salud

En ese informe oficial inicial, se indicó que ambas presentaban quemaduras AB en el 80% del cuerpo y habían sido derivadas al centro de salud caletense, de mayor complejidad.

Desde la cartera sanitaria provincial señalaron que las menores actualmente se encuentran "hemodinámicamente estables y con parámetros clínicos dentro de los rangos esperados", condición que permitió avanzar con el traslado.

Tres muertos, entre ellos un bebé

La tragedia en el barrio San Antonio de Padua de Perito Moreno ocurrió el domingo a la noche, cerca de las 21:45.

La explosión, seguida de un incendio que se propagó rápidamente, dejó tres muertos: Franco Gómez (26 años), Jorge Valconte (30) y el bebé Gael Morales, de apenas dos meses.

explosion santa cruz bebe La explosión y el incendio en el complejo habitacional de la localidad Perito Moreno, en Santa Cruz, dejó tres víctimas fatales.

Las llamas destruyeron al menos una de las viviendas del complejo y generaron daños en varias construcciones vecinas.

Las causas de la explosión

El superintendente de Bomberos de Santa Cruz, Claudio Castro, confirmó que el edificio afectado será demolido por el riesgo estructural en el que quedó tras el grave incidente.

Sobre las causas de la explisón, anticipó que la investigación continúa y apunta a que "aparentemente se estaban calefaccionando con gas envasado".

Sin embargo, Castro aclaró que no podía dar mayores precisiones para no entorpecer la investigación del caso.

"Las causas no las podemos determinar en este momento porque está bajo causa judicial."

Cuántas víctimas siguen internadas

El total de heridos confirmados oficialmente en la tarde del lunes 11 de mayo de 2026 es de 13 personas.

En Caleta Olivia permanece internada Sofía Castañares, de 12 años, con quemaduras de características similares a las de las menores derivadas al Garrahan.

También continúa bajo observación médica Dylan Gómez, de 10, por politraumatismos contusocortantes.

En el Hospital Distrital de Las Heras, en tanto, se encuentra Daiana Estrada, de 38 años, madre de una de las nenas afectadas.

Explosion e incendio en Perito Morenbo - Santa Cruz - ambulancia

La mujer fue derivada desde Perito Moreno con quemaduras en distintas zonas del cuerpo y requiere asistencia mecánica respiratoria.

Permanece en la Unidad de Terapia Intensiva con evolución estable dentro de un cuadro considerado delicado.

El último parte oficial indicó que todos los pacientes continúan con seguimiento médico permanente y monitoreo interdisciplinario, con evolución acorde a los cuadros clínicos actuales.

Tres días de duelo provincial

El impacto de la tragedia en Perito Moreno llevó al Gobierno de Santa Cruz a decretar tres días de duelo provincial.

La medida se oficializó mediante el Decreto N° 0490/26, firmado por el vicegobernador Fabián Leguizamón y refrendado por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

Dispuso banderas a media asta en edificios públicos y también ordeón distintas acciones de asistencia y acompañamiento para los familiares y vecinos afectados por la explosión y el incendio.