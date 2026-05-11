La provincia confirmó dos adultos y un bebé fallecidos. Hay cinco internados: cuatro menores con quemaduras y una mujer conectada a un respirador.

Quiénes son las víctimas de la explosión en una casa de Santa Cruz: tres muertos y 13 heridos.

El Gobierno de Santa Cruz confirmó durante este lunes 11 de mayo de 2026 la identidad de las tres personas que murieron en la explosión e incendio que sacudió la noche del domingo un complejo habitacional de Perito Moreno :

El siniestro, que habría tenido origen en una fuga de gas , dejó además 13 personas que debieron ser trasladadas a centros de salud.

De ese total, hay cinco víctimas que permanecen internadas .

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz difundió el listado oficial de víctimas y derivaciones a través del Hospital Distrital "Dr. Oscar H. Natale" de Perito Moreno.

Los pacientes "se encuentran actualmente bajo seguimiento médico interdisciplinario, cursando evolución clínica estable dentro de la complejidad del cuadro", indicó el parte oficial.

Cuatro menores internados en Caleta Olivia

Cuatro niños fueron derivados durante la madrugada al Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Según el parte médico, Rocío Castañares (8 años) y Sofía Castañares (12 años) se encuentran en internación general con quemaduras de tipo AB en el 80% del cuerpo.

Mía Estrada, de 11 años, también presenta quemaduras en el 80% del cuerpo y permanece en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), con evolución estable dentro de la gravedad del cuadro.

Dylan Gómez, de 10 años, está internado con diagnóstico de politraumatismo contuso cortante.

La madre de una de las nenas, en terapia intensiva

Daiana Estrada, de 38 años y madre de Mía, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Distrital de Las Heras.

Presenta quemaduras en el 35% del cuerpo y requiere asistencia mecánica respiratoria.

Explosion e incendio en Perito Morenbo - Santa Cruz - ambulancia La ambulancia que trasladó a la mujer que está internada en terapia intensiva en Las Heras, con quemaduras y conectada a un respirador.

Las autoridades sanitarias informaron que su evolución es estable y que recibe seguimiento interdisciplinario permanente.

El ministerio der Salud informó además que todos los pacientes internados reciben controles permanentes, estudios complementarios y tratamientos según los protocolos vigentes, con monitoreo continuo de signos vitales.

Siete altas y una internada más en Perito Moreno

En el Hospital Distrital de Perito Moreno, de menor complejidad, continúa internada Soledad Gómez, de 30 años, por traumatismos.

En tanto, siete personas recibieron el alta médica tras ser atendidas:

Francisco Schulz (20)

Carlos Ramos (29)

Ricardo Cañas (40)

Ignacio Martínez (39)

Cristian Gonzales (41)

Fabricio Flores (38)

Natalia Doroñuk (32).

Todos presentaron con cuadros de disnea, inhalación de monóxido de carbono o cefalea por inhalación.

Cómo fue la explosión

La explosión se produjo el domingo por la noche en una vivienda de complejo habitacional de la localidad santacruceña de Perito Moreno.

De manera extraoficial, trascendió que habría sido provocada por una fuga de gas, aunque las causas definitivas todavía están siendo investigadas por peritos de la Policía de Santa Cruz.

incendio santa cruz

El fuego afectó varias unidades y generó daños estructurales en inmuebles linderos.

Durante toda la madrugada trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos, Policía, Protección Civil y equipos sanitarios.

Este lunes, la Municipalidad de Perito Moreno decretó asueto administrativo para concentrar recursos en la asistencia a los damnificados.

Según un comunicado oficial, las guardias esenciales y los servicios de emergencia continuaron funcionando con normalidad.