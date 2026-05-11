Para el letrado, la madre mató a golpes "a una persona especialmente vulnerable". El padre del nene directamente afirmó que el estudio patológico es falso.

Caso Ángel López: el abogado Castillo afirmó que el informe médico "agravó" la situación de la madre.

El abogado Roberto Castillo , que representa a Luis López en la causa judicial por la muerte de su hijo, Ángel López -quien falleció tras recibir 20 golpes en la cabeza, en Comodoro Rivadavia , Chubut - consideró que el informe médico que determinó que el niño padecía neumonía “no excluye” responsabilidades penales de los acusados sino que, por el contrario, las agrava.

Ángel murió el 5 de abril en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia , debido a un paro cardiorrespiratorio. La autopsia posterior determinó que había recibido más de 20 golpes en la cabeza y por el hecho fueron detenidos e imputados su madre, Mariela Altamirano, y la pareja de ella, Michel Kevin González.

Ahora, un informe histopatológico indicó que Ángel padecía neumonía y que esto habría sido determinante en el cuadro médico que provocó el deceso.

Mariela Altamirano Mariela Altamirano, acusada de la muerte de Ángel López.

Esto fue presentado como un brusco cambio en la causa, que podría favorecer a Altamirano y González. Para Castillo, por el contrario, la situación de los acusados se complica aún más: el abogado sostiene que golpearon en la cabeza hasta matarlo a un nene que, además, estaba enfermo sin que nadie se ocupara de su salud.

“La autopsia dice que Ángel muere a causa de un edema cerebral que es producto de más de 20 golpes en la cabeza. Lo que se hizo ahora, 30 días después de la autopsia, es un (análisis) histopatológico, y habla de una enfermedad respiratoria preexistente”, explicó Castillo en una entrevista para Radio Nacional.

Para el abogado no hay dudas: fue la madre

El letrado rechazó que este resultado pueda morigerar la responsabilidad de los imputados.

“En lugar de eximir de responsabilidad, que es lo que escuché que dijeron en algunos medios de comunicación, esto agrava la conducta de los imputados, ya que (Ángel) es una persona especialmente vulnerable: tenía cuatro años de edad y una neumonía preexistente”, consideró.

Para el abogado, “lo que queda acreditado es que le pegaron 20 golpes en la cabeza” y, además, la hipótesis principal es que fue su madre la que lo golpeaba.

angel lopez 2 Ángel López murió el 5 de abril en Comodoro Rivadavia, Chubut.

“Nosotros de entrada responsabilizamos a Mariela Altamirano por los golpes. Ella ejerció violencia desde que Ángel tenía pocos meses de vida”, indicó.

Luis López: "Es mentira"

Por su parte, Luis López, el padre de Ángel, directamente cuestionó la veracidad del informe que habla de neumonía.

“Es mentira, para nosotros es falso. Yo tengo todos los estudios de mi hijo y jamás tuvo ningún problema respiratorio ni ninguna enfermedad”, aseguró.

Dijo, en ese sentido, que en toda la documentación de los controles médicos a su hijo -que afirmó que conserva-, no hay nada que indique que padeciera una dolencia pulmonar.

Para respaldar su postura, hizo referencia al video de la última vez que vio a Ángel, el 9 de marzo pasado, a la salida del jardín de infantes de Comodoro Rivadavia al que concurría, y comentó que si bien se lo veía deteriorado físicamente, en las imágenes no aparecen indicios compatibles con una una enfermedad respiratoria severa.

“Mi hijo estaba sano, normal del pecho. Sí se le veía mal cuidado, desnutrido, con rasguños y golpecitos en la cara y en el cuerpo. Denuncié eso y no me hicieron caso, ni con el video ni con la denuncia que hice”, remarcó.