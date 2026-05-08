Caso Ángel López: piden que la psicóloga Jennifer Leiva no pueda salir del país.

La denuncia penal fue presentada formalmente por el abogado de Luis López, el padre del niño. También se reclama que la aparten de sus funciones.

La psicóloga Jennifer Leiva fue denunciada penalmente ante la Justicia de Chubut por su actuación en el caso de Ángel López, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia después de haber recibido más de 20 golpes en la cabeza.

La denuncia fue presentada por Luis López, el padre de Ángel , a través de su abogado, Roberto Castillo.

En la presentación se solicitó, además, una serie de medidas cautelares, incluyendo la suspensión de Leiva como profesional del Servicio de Protección de Derechos (SPD) de Comodoro Rivadavia, y la prohibición de que salga del país.

Los audios de la psicóloga y el papá de Ángel López

Leiva es la psicóloga que elaboró los informes a partir de los cuales, en noviembre de 2025, se le quitó la custodia de Ángel a su padre y se lo restituyó a su madre, Mariela Altamirano.

Lorena Andrade y Luis López (Angel López) Luis López, el padre de Ángel López, y su pareja, Lorena Andrade.

Actualmente, Altamirano está detenida e imputada por el homicidio del niño, igual que su pareja, Michel Kevin González.

A la par de la denuncia penal, Castillo difundió -a través de las redes sociales de su pareja, la modelo Cinthia Fernández- una serie de audios que reflejarían que Leiva no le dio relevancia a advertencias de Luis López acerca de que estaban maltratando a su hijo e, incluso, habría tenido actitudes humillantes hacia el padre del nene.

Informes custodiados

La denuncia presentada por Castillo sostiene que la continuidad de Leiva en su cargo podría generar entorpecimiento probatorio en la causa por la muerte de Ángel, o permitir la reiteración de conductas similares a las denunciadas.

También se pidió que la Justicia disponga la prohibición de salida del país de la psicóloga hasta que se defina su situación procesal.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Ángel López, el nene de 4 años que murió por los golpes que le dieron.

Asimismo, el letrado requirió que se mantengan bajo custodia los expedientes del SPD de Comodoro Rivadavia vinculados a casos de revinculación familiar que actualmente se encuentren en trámite y en los que tenga participación el equipo del que forma parte Leiva.

Castillo pidió que esos expedientes no puedan ser modificados mientras se desarrollen las actuaciones judiciales, ya que se podría tratar de eventuales elementos de prueba de la causa.

La denuncia de López fue recibida formalmente por el Ministerio Público Fiscal local que ahora deberá resolver si da curso a las medidas solicitadas por el padre de Ángel.

Pedido de intervención

Castillo ya había realizado una denuncia administrativa en la que solicitó que las autoridades al frente del SPD fueran removidas de manera preventiva y el servicio fuese intervenido.

"Si un sistema permite que se firme una restitución basada en entrevistas de escritorio, ignorando antecedentes de violencia documentados en dos expedientes previos, si tolera que se desestimen videos de un niño suplicando no ser entregado, la falla es del sistema que habilita, ampara y reproduce estas prácticas", señaló en aquella presentación.

En la denuncia por la vía administrativa también había reclamado que Leiva fuera separada de sus funciones sin goce de sueldo, y pidió lo mismo para el director del SPD y todo el equipo técnico que intervino en los expedientes de familia de Ángel López.

En esa ocasión, el abogado adelantó además que podría pedir el juicio político de Pablo Pérez, el juez de Familia de Comodoro Rivadavia que resolvió que Ángel fuera revinculado con su madre.