Le cortaron el pelo, no le gustó y apuñaló a su peluquero por la espalda

Las cámaras del salón registraron el ataque contra el estilista, que sufrió una herida leve y denunció un intento de asesinato.

La mujer ataca al peluquero por las espalda: quedó disconforme por el corte de su flequillo.

Una mujer de 27 años apuñaló por la espalda a un peluquero dentro de un salón de belleza de Brasil , después de asegurar que no estaba conforme con un corte de cabello . El estilista fue atacado mientras atendía a otro cliente y la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local.

La agresora fue identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha y quedó detenida después de ser reducida por empleados y personal de seguridad del salón ubicado en la zona oeste de San Pablo.

Las imágenes grabadas por las cámaras muestran a la clienta acercándose al peluquero Eduardo Ferrari mientras él trabajaba de espaldas. Después de hablarle durante algunos segundos, sacó un cuchillo de su bolso y le dio una puñalada .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/g1/status/2052185170640277908&partner=&hide_thread=false Facada em cabeleireiro - A mulher de 27 anos que foi detida após esfaquear um cabeleireiro dentro de um salão de beleza na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, já havia feito ameaças ao profissional semanas antes do ataque, segundo depoimentos registrados pela Polícia Civil no… pic.twitter.com/VtreOuQgyX — g1 (@g1) May 7, 2026

El estilista reaccionó de inmediato y logró alejarse mientras otros trabajadores del salón y guardias de seguridad inmovilizaban a la mujer.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que efectivos de la policía militar acudieron al lugar tras recibir la denuncia y arrestaron a la agresora, que confesó el ataque. El peluquero sufrió una herida leve en la espalda y recibió asistencia médica.

La explicación de la mujer que apuñaló al peluquero

Luego de ser reducida dentro del salón, Barbosa da Cunha explicó por qué había regresado al establecimiento. En un video que comenzó a circular en redes sociales, reconoció que estaba disconforme con el corte de pelo que le habían realizado, especialmente con el flequillo.

“Me agarró del pelo y empezó a cortármelo con unas tijeras de afeitar. Si te fijas, mi flequillo parece el de Cebolinha (un personaje de caricaturas), porque me cortó todo el pelo. Les envié un mensaje por WhatsApp y no me respondieron en dos días”, declaró la mujer detenida.

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En el mismo video también reconoció haber insultado al peluquero antes de atacarlo físicamente. “¿Sabes lo que hice? Lo insulté y le dije: ‘Maricón de mierda, arréglame el pelo’. Y él respondió de inmediato. Me hice un corte químico y tengo pruebas de cómo estaba mi pelo antes y después”, afirmó.

Las autoridades brasileñas indicaron que Barbosa da Cunha será acusada por lesiones corporales y amenazas contra el profesional.

El peluquero aseguró que fue “un intento de asesinato”

Ferrari, por su parte, sostuvo que la agresora era clienta del salón desde hacía meses y aseguró que el ataque pudo haber tenido consecuencias más graves. “Fue un intento de asesinato”, declaró el estilista.

Desde el entorno del peluquero también difundieron un comunicado en redes sociales en el que señalaron que la mujer se había realizado un tratamiento capilar aproximadamente 30 días antes y que había regresado al establecimiento para reclamar un reembolso por su disconformidad.

“La clienta comenzó a actuar de forma agresiva, inesperada y desproporcionada, golpeando a Eduardo por la espalda con un cuchillo. Está muy afectado por lo sucedido, pero afortunadamente se encuentra bien y fuera de peligro”, indicó la publicación.

Según trascendió, el caso fue registrado inicialmente como lesiones corporales y será remitido al Tribunal Penal Especial de Brasil, conocido como Jecrim. Sin embargo, los abogados del estilista sostienen que la acusación por lesiones no refleja la gravedad del ataque y pidieron que el caso sea investigado como intento de homicidio.