Murió Ted Turner, fundador de CNN y magnate de los medios

Además de sus negocios en los medios de comunicación, también invirtió en un equipo deportivo y fue un reconocido filántropo y defensor del medio ambiente.

El empresario de medios estadounidense Ted Turner murió este miércoles a los 87 años en Tallahassee, capital del estado de Florida . Fue el fundador de la cadena de noticias CNN, y un ícono de la TV por cable. La noticia la dio a conocer su empresa Turner Enterprises a través de un comunicado.

Nacido en Cincinnati, en el estado de Ohio, Turner construyó un imperio mediático que abarcaba la primera superestación de televisión por cable y canales populares de cine y dibujos animados, además de equipos deportivos profesionales como los Bravos de Atlanta de la Mayor League Baseball (MLB) en los Estados Unidos.

Además, creó la Fundación de las Naciones Unidas y fue activista por la eliminación mundial de las armas nucleares. También se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos como conservacionista y desempeñó un papel crucial en la reintroducción del bisonte en el oeste estadounidense.

Apodado "La Boca del Sur" por su carácter directo y su estilo sin filtros, además fue un un conocido defensor de causas vinculadas a la sostenibilidad y la cooperación internacional. En este sentido, incluso creó la serie de dibujos animados Captain Planet para educar a los niños sobre el medio ambiente.

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Ted Turner, uno de los grandes terratenientes de la Patagonia

Al momento de su fallecimiento, Ted Turner poseía al menos tres grandes estancias en la Patagonia argentina, sumando más de 50.000 hectáreas dedicadas principalmente a la conservación y pesca deportiva. Las más destacadas son La Primavera y Collón Curá (ambas en Neuquén); y una tercera propiedad en la provincia de Tierra del Fuego.

En este sentido, La Primavera fue adquirida en 1996, y se encuentra cerca de Villa Traful. Es conocida por su alto valor paisajístico y actividades de pesca.

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A su vez, a Collón Curá la compró en el año 2000. Ubicada entre Confluencia y Junín de los Andes, abarca cerca de 38.000 hectáreas. Asimismo, la estancia en Tierra del Fuego es una propiedad dedicada a la conservación y el manejo de especies nativas.

Aunque a menudo se reportan cifras variadas de hectáreas (entre 45.000 y más de 57.000 hectáreas en la Patagonia) debido a la suma de diferentes terrenos, las tres mencionadas son las principales.

Murió Ted Turner: cómo lo despidieron desde la CNN

La cadena CNN, en su versión en español, habla de "su audaz visión de transmitir noticias de todo el mundo, en tiempo real a todas horas, lo que realmente le dio la fama, una vez que su idea finalmente despegó".

El imperio televisivo de Turner se expandió más allá de CNN e incluyó los canales TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros. Su éxito inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre estos Fox News, fundado por Rupert Murdoch, rival de Turner desde hacía mucho tiempo, y MSNBC.

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En 1991, Turner fue nombrado Hombre del Año por la revista TIME por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”. Fue tras casarse con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa. Se divorciaron una década más tarde, y él achacó los problemas de su matrimonio a la conversión de ella al cristianismo.

Más adelante, vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente se retiró del negocio, pero continuó expresando su orgullo por CNN, calificándola como el “mayor logro” de su vida.

“Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”, declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide. “Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”, agregó.

En 2018, poco tiempo después de cumplir los 80 años, Turner, al que lo sobreviven cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos, reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. Y a principios de 2025 fue hospitalizado con un caso leve de neumonía, tras lo cual se recuperó en un centro de rehabilitación.