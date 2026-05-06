Microtráfico: acusaron a otra banda que operaba en el barrio Confluencia

La fiscalía acusó a cinco integrantes de una banda que se dedicaba a la comercialización de droga en el barrio Confluencia. Las operaciones se distribuían entre tres viviendas, según la acusación.

Durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó este miércoles, la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega acusaron a "N.A.M." , "M.J.S." , "C.N.A.", "R.F.M." y "J.L.L." por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización , agravada por la participación organizada de tres o más personas, en carácter de coautores.

De acuerdo con la acusación, el hecho fue cometido el 29 de abril de 2026, alrededor de las 18:15, cuando los imputados tenían en su poder estupefacientes distribuidos en distintos domicilios con la finalidad de comercializarlos.

Según la investigación, la sustancia estaba repartida en al menos tres inmuebles ubicados en las calles Richeri y Pelagatti, donde además se secuestraron elementos vinculados al fraccionamiento y la venta, como dinero en efectivo, balanzas y envoltorios. En total, se incautaron 133,17 gramos de clorhidrato de cocaína y 135,54 gramos de cannabis sativa.

silvia moreira y pablo javega.jpg

La fiscalía indicó que los imputados actuaban de manera organizada y que cada uno tenía vinculación con la sustancia secuestrada, ya sea por su presencia en los domicilios, el dominio de los lugares o la tenencia directa de droga y dinero.

El juez de garantías Luis Georgetti tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Otra vivienda clausurada

En relación a las medidas cautelares, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva para "R.F.M." y la detención domiciliaria para "N.A.M.", "M.J.S.", "C.N.A." y "J.L.L.", con control mediante tobillera electrónica y rondines policiales diarios.

El magistrado resolvió dictar prisión domiciliaria para "N.A.M.", "M.J.S.", "C.N.A." y "J.L.L.", quienes deberán cumplirla en domicilios alternativos bajo control electrónico, y dispuso prisión preventiva para "R.F.M." por cinco días, hasta que se verifique un domicilio para su eventual detención domiciliaria.

allanamientos microtrafico (3)

Además, ordenó la prohibición de contacto entre los imputados y con vecinos de los sectores involucrados, la clausura por dos meses de dos viviendas utilizadas como puntos de venta y el bloqueo por un mes de las cuentas de billeteras virtuales para impedir la extracción de dinero.

Por último, durante la audiencia, el juez rechazó la formulación de cargos respecto de un sexto involucrado, "J.A.A.", al considerar que no se pudo determinar su participación en los hechos.

El último fin de semana, Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial asestaron un duro golpe al narcomenudeo en Junín de los Andes: realizaron 12 procedimientos judiciales, 11 en esa ciudad y uno en San Martín de los Andes, que terminaron con 8 hombres detenidos y un importante secuestro de drogas, armas y dinero.

Los allanamientos comenzaron a primera hora de la mañana del pasado sábado y se extendieron hasta pasado el mediodía.

Con toda la prueba reunida, el lunes la fiscalía acusó a los 8 integrantes de la banda; cuatro de ellos quedaron con prisión domiciliaria, mientras que los otros cuatro quedaron en libertad y con medidas cautelares.