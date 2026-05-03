Cayó una banda narco en Junín de los Andes: 8 detenidos, 6 armas y casi 400 dosis de cocaína

Fiscalía desarticuló una banda dedicada a la venta de drogas en la cordillera con 12 allanamientos. Fue clave el rol de la Defensoría del Niño y el Adolescente.

El fiscal general José Gerez durante los allanamientos en Junín de los Andes.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial asestaron un duro golpe al narcomenudeo en Junín de los Andes : realizaron 12 procedimientos judiciales, 11 en esa ciudad y uno en San Martín de los Andes, que terminaron con 8 hombres detenidos y un importante secuestro de drogas, armas y dinero.

Los allanamientos comenzaron a primera hora de la mañana de este último sábado y se extendieron hasta pasado el mediodía.

El operativo estuvo encabezado por el fiscal general José Gerez y el fiscal jefe de la zona Gastón Ávila , con personal de la División Antinarcóticos bajo supervisión del superintendente de Investigaciones, comisario general Dante Catalán , y el director de Antinarcóticos, comisario mayor Nelson Peralta .

SFP Secuestro de drogas armas policia fiscalia gerez jefe jafatura confluencia cuenca XV (7) El fiscal general José Gerez en unos de los procedimientos contra las drogas y el narcomenudeo. Sebastián Fariña Petersen

Los domicilios intervenidos se concentraron en los barrios Nehuenche, Primeros Pobladores, Lanín y 101 Viviendas de Junín de los Andes, más un procedimiento en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes.

Narcomenudeo en Junín de los Andes: el secuestro de dosis y armas

El botín incautado fue de 186 gramos de clorhidrato de cocaína (equivalentes a 372 dosis), 23 gramos de Cannabis Sativa, 6 armas de fuego (3 carabinas, 2 revólveres y una pistola), 80 municiones de distintos calibres, alrededor de $9,1 millones en pesos y 500 dólares, 22 teléfonos celulares, 10 balanzas y una notebook.

Los 8 detenidos serán imputados formalmente en una audiencia que el MPF prevé requerir en las próximas horas. El delito bajo investigación es comercialización de estupefacientes, aunque el MPF también explora la hipótesis de que integrantes de la banda habrían participado en otros ilícitos.

Una investigación que nació con el año y con ayuda de la comunidad

La causa se inició a comienzos de enero de este año a partir de varias fuentes. Se trata de denuncias de vecinos y vecinas, tareas de observación policial e informes remitidos por la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Con ese material, el MPF solicitó las órdenes de allanamiento ante una jueza de garantías.

El operativo en la ciudad cordillerana se produce apenas dos semanas después de que el mismo MPF desplegara 18 allanamientos simultáneos en Centenario, también en el marco de investigaciones por narcomenudeo. La seguidilla de operativos refleja una ofensiva sostenida de la fiscalía neuquina contra el tráfico minorista de drogas en distintos puntos de la provincia.

En esa oportunidad, la Policía provincial desplegó efectivos pertenecientes a grupos especiales y a diversos departamentos para llevar adelante los allanamientos, que fueron autorizados por la jueza Carina Álvarez y realizados en forma simultánea en los barrios 130 Viviendas, Vista Hermosa y Graciani, entre otros.

Hace dos semanas en Centenario

El resultado fue el secuestro de 160 gramos de clorhidrato de cocaína, 480 gramos de marihuana, sustancias de corte, $2.087.600 en efectivo, 3 armas junto con municiones, 21 teléfonos celulares, 5 balanzas y cuadernos con anotaciones sobre posibles ventas de estupefacientes.

En simultáneo, tres hombres fueron detenidos y en el transcurso de las próximas horas, desde el MPF se definirá la correspondiente formulación de cargos.

Además, en una de las casas allanadas -debido a que se advirtieron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes- se detectó la ausencia de una mujer condenada por la Justicia Federal por infracción a la Ley de Drogas que cumplía la pena bajo prisión domiciliaria.

Ante esto, el MPF informará a dicho ámbito judicial sobre el incumplimiento registrado para que evalúe si corresponde mantener esa modalidad de pena.