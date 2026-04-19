Reventaron medio Centenario en busca de armas y drogas: el resultado

Fiscalía y la Policía realizaron 18 allanamientos. Hubo detenciones y secuestros en una localidad fijada en el Mercado Abierto de Drogas.

Unos 160 gramos de cocaína y 480 de marihuana fueron secuestrados en 18 alanamientos en Centenario.

En un operativo conjunto, e l Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial realizaron 18 allanamientos en la ciudad de Centenario con el objetivo de secuestrar armas y drogas , principalmente.

Los procedimientos se efectuaron ayer por la tarde y se prolongaron por más de tres horas. Fueron solicitados por las fiscalías de Narcocriminalidad y de Actuación Genérica , y autorizados por una jueza de garantías.

“El objetivo fue intervenir un territorio que denominamos Mercado Abierto de Drogas en la ciudad de Centenario, en busca de armas y estupefacientes principalmente”, indicó el fiscal general J osé Gerez , quien estuvo en los operativos junto a los fiscales jefes Agustín García y Mauricio Zabala , y la coordinadora de Narcocriminalidad del MPF, Mariana Querejeta.

Cloacas barrio Eluney.jpeg Allanamientos en los barrios de Centenario. Centenario Digital - Ramón Campos

“Trabajamos en conjunto con la Policía para atacar bandas que en estos sectores se dedican a la venta de drogas y a otros delitos conexos”, precisó Gerez, y destacó la participación ciudadana en la lucha contra el microtráfico de drogas: “algunos de estos allanamientos surgieron de investigaciones iniciadas luego de las denuncias de vecinos y vecinas de forma anónima a través del Código QR del MPF que permite alertar sobre la venta de droga”.

Mercado abierto de drogas en Centenario: los barrios allanados

La Policía provincial desplegó efectivos pertenecientes a grupos especiales y a diversos departamentos para llevar adelante los allanamientos, que fueron autorizados por la jueza Carina Álvarez y realizados en forma simultánea en los barrios 130 Viviendas, Vista Hermosa y Graciani, entre otros.

El resultado fue el secuestro de 160 gramos de clorhidrato de cocaína, 480 gramos de marihuana, sustancias de corte, $2.087.600 en efectivo, 3 armas junto con municiones, 21 teléfonos celulares, 5 balanzas y cuadernos con anotaciones sobre posibles ventas de estupefacientes.

En simultáneo, tres hombres fueron detenidos y en el transcurso de las próximas horas, desde el MPF se definirá la correspondiente formulación de cargos.

Además, en una de las casas allanadas -debido a que se advirtieron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes- se detectó la ausencia de una mujer condenada por la Justicia Federal por infracción a la Ley de Drogas que cumplía la pena bajo prisión domiciliaria. Ante esto, el MPF informará a dicho ámbito judicial sobre el incumplimiento registrado para que evalúe si corresponde mantener esa modalidad de pena.

A fondo con los narcos en la Confluencia

En octubre de 2025, también de forma conjunta entre el MPF y la Policía, se realizaron diez allanamientos simultáneos en el barrio Confluencia de Neuquén. Esta fue la primera intervención en un Mercado Abierto de Drogas, desde que la provincia asumió la competencia para investigar el microtráfico de drogas, en febrero del año pasado.

El resultado fue el secuestro de 160 gramos de clorhidrato de cocaína, 480 gramos de marihuana, sustancias de corte, $2.087.600 en efectivo, 3 armas junto con municiones, 21 teléfonos celulares, 5 balanzas y cuadernos con anotaciones sobre posibles ventas de estupefacientes.

En términos generales, los Mercados Abiertos de Drogas operan en espacios públicos, en tiempos establecidos y en un área geográfica definida, como calles, plazas y casas de drogas. La violencia sostenida es una característica de estos espacios, que muchas veces implica el uso de armas.