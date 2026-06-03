Ni Una Menos: 25 mil personas exigieron justicia por Luciana, Yessica, Silvia, Azul y otras víctimas

La jornada estuvo atravesada por el reciente femicidio de Agostina Vega y los reclamos de justicia por las víctimas de la región.

A 11 años del primer Ni Una Menos la ciudad volvió a marchar.

Miles de personas participaron este miércoles de una nueva marcha de Ni Una Menos en la ciudad de Neuquén . Mujeres, familias, organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes y vecinos se movilizaron para exigir respuestas frente a los casos de violencia de género, femicidios, transfemicidios y desapariciones que continúan conmocionando a la provincia y al país.

La concentración comenzó alrededor de las 18 en el clásico punto de encuentro, el Monumento a San Martín, y desde allí partió una extensa columna que superó las 10 cuadras .

A 11 años de la primera marcha , los manifestantes recorrieron la avenida Olascoaga, pasaron frente al Tribunal Superior de Justicia y culminaron en la esquina de Rioja y Roca, en la Casa de Gobierno, donde realizaron el acto central con la lectura de documentos y el testimonio de las familias de Luciana Muñoz, Yessica Antelo, Silvia Cabañares y Azul Semeñenko.

Desde la organización informaron que la convocatoria reunió a más de 25 mil personas que hicieron sentir sus reclamos de justicia. En paralelo, las ciudades de todo el país también se movilizaron.

Marcha Ni una menos- 3J (31) Maria Isabel Sanchez

Luciana Muñoz: un reclamo latente

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo protagonizado por la familia de Luciana Muñoz, desaparecida desde el 13 de julio de 2024, hace casi dos años.

Lila Aguerre, madre de la joven, tomó la palabra durante el acto y volvió a reclamar respuestas concretas de la Justicia. "Acá estamos en la movilización de Ni Una Menos luchando por todas las chicas, por Silvia Cabañares y por mi hija, de quien todavía aún no tenemos respuesta de lo que pasó".

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La mujer aseguró que las familias continuarán reclamando en las calles. "Acá estamos todas juntas, unánimes, luchando por nuestros chicos. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir saliendo a las calles a reclamar justicia”.

Además, en diálogo con LM Neuquén, reveló que la causa comenzó a ser investigada por la Justicia Federal. "Ya empezó la Federal a investigar. Nos dijeron que esto es un caso de trata. Esperemos de ahora en adelante poder tener algunas respuestas favorables y que toda la verdad salga a la luz".

"No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando para que nos digan qué pasó con Luciana y quiénes son los responsables de su desaparición", agregó. "No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando para que nos digan qué pasó con Luciana y quiénes son los responsables de su desaparición", agregó.

La búsqueda de Yessica Antelo, presente

Entre las familias que participaron de la movilización también estuvo Kathya Terraza, madre de Yessica Antelo, la niña de 10 años desaparecida el 7 de enero de 2025 en el río Limay en Balsa Las Perlas. La mujer agradeció el acompañamiento de los manifestantes y reclamó avances en la búsqueda de su hija.

"Primeramente quiero saludar y agradecer a todas las personas que han venido a acompañarnos a esta gran marcha que estamos organizando para saber de nuestros hijos".

Su presencia se sumó al reclamo colectivo de las familias que continúan esperando respuestas y exigen una mayor intervención del Estado ante los casos de desapariciones de mujeres y adolescentes.

Marcha Ni una menos- 3J (28) Maria Isabel Sanchez

Justicia para Silvia Cabañares

La movilización también tuvo un fuerte reclamo por el femicidio de Silvia Cabañares. Su madre, Flavia Currimil, agradeció la masiva convocatoria y apuntó contra la falta de respuestas por parte de las autoridades.

"Hoy le estamos diciendo a este gobierno que estamos todas juntas para luchar por nuestros derechos y que abajo la impunidad". "Hoy le estamos diciendo a este gobierno que estamos todas juntas para luchar por nuestros derechos y que abajo la impunidad".

Además, exigió: "Justicia para Silvia, justicia para todas porque la verdad es terrible lo que está pasando en esta provincia".

Marcha Ni una menos- 3J (12) Maria Isabel Sanchez

Azul Semeñenko y el pedido de una condena ejemplar

Otro de los casos que tuvo fuerte presencia durante la marcha fue el de Azul Semeñenko. Su hermano, Marcos, destacó el acompañamiento de las organizaciones y sostuvo que la lucha por justicia continúa.

"La verdad que es una sensación de tristeza, de mucha bronca y de impotencia. Pero ver la cantidad de compañeras que se están manifestando por el Ni Una Menos te reconforta para seguir luchando".

Marcha Ni una Menos- 3J-

También insistió en que el crimen debe ser reconocido como un transfemicidio. "La condena tiene que ser ejemplar. El transfemicidio existió, el odio existió y no hay dudas de que el imputado tiene que pagar".

Además, agradeció el acompañamiento de las organizaciones sociales. "Si las organizaciones no estuvieran en la calle, la Justicia no haría su trabajo como debería hacerlo".

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque fue y será un transfemicidio, porque fue y será un crimen de odio", concluyó. "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque fue y será un transfemicidio, porque fue y será un crimen de odio", concluyó.

Agostina Vega, el caso que conmociona al país

La movilización de este año estuvo atravesada además por el reciente femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, un caso que generó conmoción nacional y que estuvo presente en pancartas, carteles y discursos durante toda la jornada.

En Argentina se registraron más de 80 femicidios en lo que va del año. Las organizaciones advirtieron sobre el crecimiento de las desapariciones de niñas y adolescentes en un contexto marcado por el reclamo de mayores recursos para políticas de prevención y asistencia.

ni una menos neuquen casa de gobierno

Once años después, la consigna sigue vigente

La marcha coincidió con el aniversario de la primera movilización de Ni Una Menos, realizada el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en Santa Fe, cuyo caso impulsó una movilización histórica en todo el país.

Once años después, las calles de Neuquén volvieron a llenarse de fotografías, pancartas y nombres de mujeres y diversidades víctimas de la violencia machista.

El mensaje volvió a ser el mismo que en aquella histórica convocatoria: justicia para las que ya no están, aparición con vida para las desaparecidas y un compromiso real del Estado para que no haya una víctima más.