Femicidio de Agostina Vega: allanamiento en la casa de Barrelier y pruebas contra la dueña del Ford Ka

Los peritos también habrían allanado el lugar donde se lavó el auto que el femicida habría usado para trasladar el cuerpo.

En la vivienda del barrio Cofico hubo un intenso movimiento de investigadores y peritos científicos.

Nuevos avances en la investigación del femicidio de Agostina Vega surgieron este miércoles al mediodía. Por orden del fiscal Raúl Garzón se llevaron adelante nuevas pericias en el domicilio de Claudio Barrelier, único detenido por el brutal crimen ocurrido en Córdoba .

En la vivienda del barrio Cofico hubo un intenso movimiento de investigadores y peritos científicos. También se realizó un allanamiento en el lavadero donde estuvo el Ford Ka negro que Soledad, ex pareja de Barrelier, le prestó tras el crimen.

Aún resta determinar si, como declaró públicamente, la mujer no sabía nada del asesinato. " La responsabilidad no se agota en este chacal que hoy está preso , se debe avanzar en otras responsabilidades”, anticipó Carlos Nayi, abogado de la familia de la adolescente en diálogo con Noticiero Doce.

"La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, detalló Nayi.

NUEVOS ALLANAMIENTOS EN LA CASA DE BARRELIER

Entre las medidas que ordenó el fiscal Garzón, se encuentra el secuestro de la ropa de los ocupantes de la casa de Barrelier y otras tareas complementarias para la investigación que intenta esclarecer el femicidio de la adolescente de 14 años.

Dentro de las tareas, los fiscales también solicitaron hacer una planimetría forense, para tomar las dimensiones y las disposiciones de las distintas habitaciones. Para la fiscalía, el asesinato de Agostina ocurrió dentro de la casa de Barrelier.

Por otro lado, otro grupo forense deberá determinar la mecánica de la muerte, a través de las proyecciones de sangre en el lugar o del material genético que se encuentre, para así poder reconstruir el crimen.

El velorio de Agostina será este jueves. Será una ceremonia privada y la familia pidió respetar ese momento de dolor.

"De ninguna manera es el único responsable"

Este martes, Soledad Andreani, ex pareja de Barrelier, declaró que "mintió desde un primer momento, que siempre me usó", dijo en diálogo con ElDoce TV.

"Hemos presentado pruebas, con más vehemencia que nunca insistimos que de ninguna manera el único responsable es este imputado de femicidio. Hay otros responsables y la Justicia está trabajando para captar todo”, agregó.

Para el abogado defensor, la dueña del Ford Ka habría encubierto al único detenido que tiene la causa por el femicidio de la adolescente, y lo ayudó en la logística para que el hombre pudiera trasladar el cuerpo hasta el descampado donde la encontraron asesinada.

allanamiento casa barrelier (1)

Asimismo, dijo que para él "hay otras personas involucradas" en el caso. "Sabemos que la investigación tampoco se agota en esta mujer. Este hecho no pudo haberlo hecho una sola persona", sostuvo.

Cuál es el estado de salud de Melisa, madre de Agostina

El abogado Nayi indicó que continúa internada y, "si los médicos se lo permiten, podría salir para participar del último adiós", anticipó.

"Ella psicológicamente se encuentra muy mal. Lo único que queremos en este momento es despedirla de una vez”, señaló la abuela de Agostina desde la puerta de la fiscalía.

"Vamos a estar totalmente conformes con la investigación cuando se encuentre a todos los involucrados", cerró.