Fuertes nevadas en Neuquén: 12 vehículos quedaron varados en la Ruta 13 camino a Villa Pehuenia

Las condiciones invernales obligaron a desplegar un operativo conjunto entre la Policía y Vialidad para asistir a los conductores.

Las intensas nevadas registradas en la zona cordillerana volvieron a generar complicaciones en las rutas de Neuquén y obligaron a desplegar un operativo preventivo para asistir a conductores que quedaron varados mientras viajaban hacia Villa Pehuenia. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Brigada Rural Zapala , quienes realizaron recorridos de prevención sobre la Ruta Provincial N.º 13, a la altura del paraje Primeros Pinos .

Según informó la Policía de Neuquén , las bajas temperaturas, la acumulación de nieve y la formación de hielo sobre la calzada afectaron las condiciones de transitabilidad del corredor, provocando que varios vehículos no pudieran continuar su marcha con normalidad.

Durante el operativo, el personal policial asistió a aproximadamente 12 vehículos que eran ocupados por turistas y que tenían como destino la localidad de Villa Pehuenia . Los efectivos brindaron colaboración directa a los conductores para que pudieran retomar el viaje en condiciones más seguras.

Entre las tareas realizadas, la Brigada Rural colaboró con la colocación de cadenas en las ruedas de los vehículos, una medida fundamental para mejorar la adherencia sobre la nieve y el hielo y permitir que los rodados recuperaran la tracción necesaria para continuar circulando por ese sector de la ruta.

Foto: archivo

El operativo se desarrolló mientras persistían las condiciones invernales que afectan a distintos puntos de la cordillera neuquina, donde las nevadas y las bajas temperaturas obligan a extremar las medidas de precaución al momento de transitar por las rutas provinciales.

En forma paralela, también trabajó en el lugar personal de Vialidad Provincial, que desplegó maquinaria para realizar tareas de despeje de la calzada. Los equipos removieron la nieve acumulada y efectuaron trabajos destinados a mejorar las condiciones de circulación.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Policía de Neuquén, la intervención conjunta permitió restablecer la transitabilidad en ese tramo de la Ruta Provincial 13, facilitando que los vehículos pudieran continuar su recorrido hacia la zona cordillerana.

El procedimiento formó parte de las tareas preventivas que llevan adelante las fuerzas de seguridad y los organismos viales durante la temporada invernal, especialmente en sectores donde las nevadas y el hielo pueden generar complicaciones para quienes se desplazan por las rutas de la provincia.

Foto: archivo

Cómo seguirá el tiempo en la cordillera

Para la zona de Villa Pehuenia, protagonista de las complicaciones, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronostica temperaturas heladas con una mínima de -7°C y máxima de 3°C. El cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada.

Este martes estará marcado por un leve ascensco de temperaturas y nevadas de moderadas a fuertes. La amplitud térmica será mínima, con una máxima de 2°C y una mínima de 1°C. Para el miércoles se esperan nevadas débiles con temperaturas cerca de los 0°C.

En el sector de San Martín de Los Andes, las temperaturas este lunes serán aún más frías, rozando mínimas de -10°C y máximas de 3°C con cielo parcialmente nublado. Durante la jornada del martes se esperan nevadas débiles hacia la noche que se sostendrán durante todo el miércoles.