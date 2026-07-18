Allanaron dos viviendas y encontraron más de 300 dosis de droga listas para vender

Durante los operativos secuestraron cocaína, dinero en efectivo y otros elementos. Una mujer fue demorada e imputada.

Allanaron dos viviendas en Cutral Co y encontraron más de 300 dosis de droga listas para vender

Dos viviendas de Cutral Co fueron allanadas este viernes en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas . Como resultado de los procedimientos, la Policía secuestró cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo, un automóvil y otros elementos de interés para la causa. Además, una mujer fue imputada por la Justicia.

La investigación estuvo a cargo de la División Antinarcóticos de la Comarca y se extendió durante 12 días. Según la información reunida, una de las viviendas funcionaría como punto de venta de estupefacientes, mientras que la otra habría sido utilizada para guardar y ocultar la droga.

Finalmente, con las órdenes de allanamiento autorizadas por la Justicia, los efectivos ingresaron a ambos inmuebles y encontraron una importante cantidad de clorhidrato de cocaína ya fraccionada y lista para su comercialización. De acuerdo con la estimación policial, el secuestro equivale a unas 350 dosis. También incautaron dinero en efectivo, un vehículo y otros elementos que serán incorporados al expediente.

Durante el operativo fue demorada una mujer mayor de edad, quien fue trasladada para cumplir con las diligencias judiciales correspondientes. Tras ser notificada de la imputación, recuperó la libertad y quedó supeditada al avance de la investigación.

En los procedimientos participaron también efectivos de la División Antinarcóticos El Pehuén de Zapala, el Grupo Especial GEOP, el Departamento Comando Radioeléctrico y la División Tránsito de Plaza Huincul, que brindaron apoyo durante los allanamientos.

Desarticularon dos kioscos de droga en el bajo neuquino

Mientras la Policía realizaba los allanamientos en Cutral Co, otro importante operativo contra el narcomenudeo se desarrollaba en la ciudad de Neuquén. En esa ocasión, efectivos desarticularon dos presuntos puntos de venta de droga que funcionaban en el barrio Villa María, en la zona del bajo de la capital provincial.

La investigación había comenzado más de un mes antes, a partir de denuncias realizadas por vecinos. Tras una serie de tareas de inteligencia, los investigadores confirmaron que ambos domicilios eran utilizados para la comercialización de estupefacientes y solicitaron las órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas de manera simultánea.

Como resultado de los procedimientos, una de las viviendas fue clausurada de manera preventiva y dos personas mayores de edad quedaron detenidas.

Además, los efectivos secuestraron más de 73 gramos de cocaína compactada, 18 dosis listas para la venta, 125 gramos de cannabis sativa, dos balanzas digitales con restos de cocaína, creatina utilizada para el corte de la droga, $234.600 en efectivo, seis teléfonos celulares y distintos elementos empleados para el fraccionamiento de las sustancias.

También fueron incautados 71 cartuchos de diferentes calibres, dos réplicas de armas de aire comprimido, una pistola calibre .22 y un arma de fabricación casera.