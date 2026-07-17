El profesor de fútbol seguirá preso por abuso sexual, grooming y corrupción de menores que entrenaba

Varias familias pidieron a la fiscalía que lo impute por estafas económicas vinculadas a adolescentes de los que presuntamente abusaba y entrenaba.

El profesor de fútbol D.E.M. investigado por delitos contra la integridad sexual de adolescentes que entrenaban con él en el club Unión Vecinal de Plottier seguirá en prisión preventiva. Cabe destacar que esa medida se impuso debido a que violó la prohibición de contacto con las víctimas.

La preventiva impuesta iba a vencer el 19 de julio. Con todas las partes intervinientes de acuerdo, el juez de garantías Marco Lupica Cristo extendió la medida cautelar por un mes más hasta el próximo 19 de agosto, mediante una resolución digital.

Como punto de acuerdo, también se prorrogó el plazo de la investigación, hasta el 19 de noviembre, debido a que aún quedan medidas pendientes de realizar como la recepción de testimonios mediante cámara Gesel .

El imputado, quien se desarrollaba como entrenador de fútbol y además es abogado, fue acusado por la justicia por abuso sexual, grooming, corrupción de menores, promoción de la prostitución y exhibiciones obscenas. Los hechos habrían ocurrido en un contexto de confianza generado por su rol como entrenador, lo que facilitó el acercamiento a las víctimas.

De acuerdo con la investigación, los sucesos comenzaron en 2025, cuando D.E.M. de 28 años contactó a uno de los adolescentes para sumarlo a un equipo. A partir de allí, generó un vínculo cercano que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo, que se extendieron hasta marzo de este año.

Grandes transferencias para cometer los abusos

La abogada querellante Celina Fernández, representante de algunas de las víctimas, aseguró que la investigación avanza sobre dos ejes: los delitos vinculados a la integridad sexual y el manejo de dinero con menores de edad. “Por un lado tenés la vulneración de derechos, hechos que pueden encuadrar en más de un delito contra la integridad sexual, incluso corrupción de menores. Y por otro lado aparecen transferencias de dinero que colocaban a los chicos en una situación de mayor vulnerabilidad”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que ya está acreditada “la magnitud de las transferencias” realizadas por el acusado y consideró que “son cifras muy grandes para ser regalos para chicos de esa edad”.

La querellante también hizo referencia a la relación de poder que usaba el imputado. “Era el entrenador que definía quién jugaba el fin de semana, las capitanías, quién iba al banco. Me sorprende todo lo que puede movilizar ese lugar de poder en las formativas”, indicó.

La fiscalía logró recolectar más material probatorio en relación a la conducta del exentrenador que formaba parte del Club Unión Vecinal.

Sobre el estado de la causa, confirmó que el imputado continuará detenido con prisión preventiva hasta el 19 de julio, mientras se desarrolla la etapa final de la investigación. El juez rechazó recientemente un pedido de libertad y otro subsidiario de prisión domiciliaria solicitado por la defensa.

“A esos pedidos nos opusimos nosotros, la fiscalía y también la Defensoría de los Derechos del Niño. Finalmente, el juez rechazó ambas solicitudes”, explicó.

Uno de los puntos que más pesó para sostener la preventiva, según Fernández, fue el incumplimiento de medidas cautelares impuestas al acusado al inicio de la investigación. “Cuando fue notificado del inicio de la causa, se le prohibió tomar contacto con jugadores y familias. Aun así, violó esa prohibición”, afirmó.

La abogada detalló que, en una primera oportunidad, el imputado se fue de viaje con algunos jugadores y, posteriormente, volvió a tener contacto con otro adolescente en su domicilio. También se detectaron mensajes de texto enviados en días previos a declaraciones en Cámara Gesell.

“Ese fue el punto más duro y lo que más se tuvo en cuenta para determinar la prisión preventiva. Además, es abogado y conocía perfectamente las restricciones que tenía”, sostuvo.

Piden que imputen al entrenador de fútbol por estafas millonarias

En paralelo, está en marcha una investigación por las presuntas estafas que continúa sumando testimonios y ampliando el universo de víctimas. A las cinco denuncias iniciales que daban cuenta de un perjuicio superior a los 430 millones de pesos, ahora se incorporó el caso de Julieta, una joven estudiante de Abogacía que trabajó durante cuatro años junto al imputado en el estudio jurídico.

Según denunció su familia, el abogado habría utilizado sus datos personales para gestionar créditos sin autorización, dejándola con una deuda que asciende a 77 millones de pesos.

Su padre, Mario, aseguró que la maniobra era similar a la denunciada por el resto de las víctimas: utilización de documentación personal, recibos de sueldo adulterados, firmas digitales falsas y correos electrónicos creados a nombre de los damnificados para obtener préstamos bancarios.

Además, sostuvo que entre los afectados también hay clientes que habían recurrido al estudio para iniciar trámites jubilatorios y que, presuntamente, sus datos biométricos y documentación fueron utilizados para abrir cuentas y solicitar créditos de manera fraudulenta.

Para la familia, las estafas y la causa por los presuntos abusos sexuales forman parte de un mismo entramado. "Después empezó a cerrarse el circuito del dinero. Ahí entendimos para qué era toda esa plata", afirmó Mario, al sostener que los fondos obtenidos mediante las maniobras fraudulentas habrían servido para financiar viajes, regalos y otros beneficios destinados a adolescentes que entrenaba en el Club Unión Vecinal.

Mientras la investigación por los delitos contra la integridad sexual avanza, los damnificados reclaman que la Fiscalía de Delitos Económicos impulse con la misma celeridad la causa por las presuntas estafas y lo imputen.