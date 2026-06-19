"Nos arruinó la vida": el DT investigado por abusos en un club sumó 5 denuncias por estafas que alcanzan los $430 millones

La causa tramita en la Fiscalía de Delitos Económicos. Vecinos aseguran que son 17 víctimas de estafas con temor a embargos y cartas de documentos.

Mientras avanza la causa judicial que investiga presuntos abusos sexuales contra menores de edad cometidos por el entrenador del Club Unión Vecinal , un grupo de cinco vecinos reclama públicamente que avance la imputación por estafas que superan el total de 430 millones.

Se trata de Viviana Álvarez, Mario Agüero, Natalia Maccarone, Eduardo Tassara y José Luis Espósito, quienes indicaron que pretenden alzar la voz de manera conjunta porque fueron víctimas de una estafa "similar y perversa que nos ha arruinado la vida, las finanzas y la tranquilidad de nuestras familias".

Las víctimas aseguran que el abogado D.E.M. les pidió abrir cuentas bancarias y entregar documentación bajo distintos pretextos. Aunque cada vez aparecen más casos, esperan que se realice la formulación de cargos por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Club Union Vecinal (1)

Aseguran que el abogado y exintegrante del cuerpo técnico de Unión Vecinal utilizó la confianza construida en el club para obtener datos personales, abrir cuentas y gestionar créditos millonarios que hoy los mantienen endeudados y en situación financiera crítica.

La situación fue descrita como un "calvario" porque "cargamos hoy con un estrés psicológico insoportable, todo por haber confiado en un profesional de la ley que resultó ser un estafador serial".

El modus operandi y la puesta en escena

Los denunciantes relataron que a D.E.M. algunos lo conocían por compartir el plantel técnico de fútbol de sus hijos, otros por la vida social dentro de Unión Vecinal y otros porque habían recurrido a su estudio jurídico en busca de asesoramiento profesional.

"Se valió de ese respeto y de un afecto legítimo para armar una verdadera puesta en escena que nunca imaginamos venir", afirmaron. Al integrar el cuerpo técnico la categoría 2010 del club Unión Vecinal junto a su abuelo de 80 años, su tío y un amigo, describieron que en dos años se hizo de la confianza de la comunidad. Su caracter era proactivo dado que organizaba rifas para recabar dinero para los viajes de las pretemporadas y hasta realizaba aportes propios.

Según describieron respecto al modus operandi usaba casi siempre el mismo: les pedía abrir cuentas bancarias a su nombre con el argumento de que tenía problemas fiscales o impositivos y necesitaba cobrar supuestas actuaciones judiciales o laborales. En otros casos, el acercamiento se produjo directamente por consultas legales, como la gestión de una pensión que, según la denuncia, nunca fue realizada.

jubilaciones jubilados anses

Esta situación era facilitada porque el estudio donde trabajaba se ubicaba justo frente a la sede del ANSES, por lo que también era usual que acudieran personas para realizar un trámite relacionado a la jubilación.

Las víctimas aseguraron que entregaron fotos de DNI, claves de ARCA, firmas y hasta registros biométricos de sus rostros porque confiaban en la explicación que les daba el abogado. El mecanismo funcionaba porque, según indicaron, algunos creyeron que eran requisitos bancarios y otros que las imágenes serían utilizadas para credenciales vinculadas al equipo del club.

Emitía hasta libre deuda falsos para tranquilizar a las víctimas

Confiados en su calidad de abogado, los cinco vecinos explicaron que confiaron la tarea de gestión ante los bancos frente a los requerimientos de entidades de crédito, "sin sospechar nunca que era él el delincuente".

En este sentido, apuntaron que el hombre no abrió simples cuentas: "Gestionó de forma inconsulta y fraudulenta créditos masivos y tarjetas de crédito en muchas entidades bancarias y nos hizo creer luego que gestionaba soluciones, agravando aún más nuestra situación financiera".

De acuerdo con el comunicado, incluso habría entregado "libres de deuda" falsos para tranquilizar a las víctimas cuando empezaron a recibir reclamos bancarios.

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Según consta en el expediente, también denunciaron la existencia de recibos de sueldo adulterados con ingresos que, según dijeron, llegaban a cifras millonarias, algunos de ellos por 18 y 24 millones de pesos.

Cabe destacar que muchos de los denunciantes comenzaron a revisar sus situaciones financieras después de que se conocieran en redes sociales los primeros escraches vinculados a las denuncias por abusos.

En aquellas publicaciones se exponía que el entrenador utilizaba grandes recursos económicos para gestionar viajes y regalar objetos de gran valor para ejercer su poder sobre las víctimas. Allí descubrieron créditos, tarjetas y deudas en varias entidades bancarias que, según sospechan, el abogado convertía en "regalos" para las víctimas de abuso en un perfecto círculo diseñado para cometer las estafas y abusos.

La causa por estafas supera los 430 millones de pesos y temen embargos

Los cinco denunciantes que se manifestaron públicamente forman parte de un grupo más amplio de 17 víctimas que, según indicaron, fueron perjudicadas por maniobras similares. La suma global denunciada por los cinco supera los 430 millones de pesos, es decir, que por el total de 17 víctimas de estafas podría elevar el monto a niveles mucho más escandalosos.

Aquellas presentaciones fueron realizadas ante la Fiscalía de Delitos Económicos con representación del estudio jurídico Mendaña. "Necesitamos que esto sea de forma inmediata, porque el paso del tiempo complica nuestra situación ante el VERAZ por deudas que no contrajimos", manifestaron.

Los denunciantes describieron un escenario de fuerte impacto económico y emocional. Aseguran que reciben intimaciones constantes de bancos y entidades financieras y que viven con temor a sufrir embargos por obligaciones que, sostienen, nunca asumieron voluntariamente.

SFP Ciudad Judicial (1) Sebastián Fariña Petersen

"Hoy nuestras vidas están paralizadas. "Tememos la posibilidad de embargos y somos señalados por el sistema financiero como morosos crónicos", afirmaron en el comunicado.

También señalaron que muchas entidades todavía no habrían respondido los oficios judiciales vinculados a la investigación, entre ellas bancos privados y organismos del sistema financiero.

Conmoción y alerta en Unión Vecinal

"Esta persona también se encuentra investigada por delitos aberrantes contra la integridad sexual de niños que concurrían al Club Unión Vecinal, afectando enormemente a familias que abrazamos y acompañamos en este momento tan doloroso en el reclamo de justicia", indicaron.

Por otro lado, agradecieron el espacio que los medios de comunicación brindan para visibilizar este caso. "Buscamos que la justicia actúe con celeridad para limpiar nuestros nombres y darnos una solución, sino también alertar a la comunidad: este hombre ha causado mucho daño, y no queremos que ninguna otra familia sufra el calvario que estamos viviendo nosotros".