Pagos, grooming y abuso: impactantes detalles en el caso del Club Unión Vecinal y crece el número de víctimas

El fiscal Maximiliano Breide Obeid reveló nuevos casos, pagos a adolescentes y un posible esquema de estafas para financiar los abusos.

El caso de abuso que impacta en el Club Unión Vecinal sumó en las últimas horas nuevos y estremecedores elementos. El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid confirmó que la investigación por abuso a adolescentes se amplió con más víctimas, con un patrón de captación con dinero y una trama paralela de estafas que financiaba los delitos.

La causa, que comenzó con el testimonio de un joven que se animó a hablar, ya derivó en la ampliación de la formulación de cargos por tres hechos más y en la extensión de la prisión preventiva del acusado a cuatro meses.

“Ese adolescente permitió correr el velo de una situación que era secreta”, explicó el fiscal en diálogo con el programa Línea Abierta de LU5 . A partir de ese primer relato, otros chicos comenzaron a declarar en Cámara Gesell y la investigación tomó otra dimensión.

Maximiliano Breide Obeid El fiscal Maximiliano Breide Obeid.

Uno de los datos más impactantes que reveló el fiscal es el mecanismo utilizado por el entrenador: las transferencias de dinero y regalos a los adolescentes para llamar su atención y generar confianza. Para esto, dejó rastros que quedaron asentados en chats y en Mercado Pago.

Pagos, regalos y captación

Según detalló, la fiscalía detectó movimientos en cuentas bancarias del acusado con pagos que iban desde los 300 mil hasta los 600 mil pesos. Ese dinero era utilizado como herramienta de acercamiento para convencer a los menores de edad, de los cuales se suponía que tenía que velar por su integridad a través del deporte.

Los hechos investigados incluyen grooming, exhibiciones, delitos informáticos y, en algunos casos, abuso en contextos vinculados a la actividad deportiva: habrían ocurrido en los entrenamientos, viajes y concentraciones.

“El modus operandi está verificado con múltiples elementos”, sostuvo Breide Obeid, quien no descartó que el número de víctimas siga creciendo.

club union vecinal 2 La fiscalía logró recolectar más material probatorio en relación a la conducta del exentrenador que formaba parte del Club Unión Vecinal.

En paralelo, la causa reveló otro componente que es el origen del dinero. Existe una investigación en la unidad de delitos económicos que apunta a una serie de estafas presuntamente cometidas por el acusado. Según el fiscal, ese dinero sería el que luego utilizaba para entregar a los jóvenes.

“No es una segunda causa aislada, hay una relación directa. El dinero obtenido en las estafas era el que se utilizaba para darle a los chicos”, explicó.

Además, surgieron testimonios de dirigentes de otros clubes que afirmaron que el acusado intentó insertarse en distintas instituciones ofreciendo aportes económicos para mejorar instalaciones, acompañado de jóvenes.

Más víctimas y una investigación abierta

Hasta el momento, hay varios casos agrupados con características similares y al menos cinco adolescentes más que deben declarar en los próximos días. “Claramente puede haber más casos. No sabemos hasta dónde llega esto”, advirtió el fiscal.

La investigación también avanza sobre el análisis de computadoras y teléfonos secuestrados, lo que podría aportar nuevas pruebas o incluso ampliar la cantidad de víctimas.

Breide Obeid destacó que se activaron protocolos específicos para evitar la revictimización de los jóvenes. Las entrevistas se realizan a través de la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente y el cuerpo médico forense, con intervención de equipos interdisciplinarios.

Las declaraciones en Cámara Gesell permiten que los chicos no tengan que volver a declarar en un juicio, evitando así nuevos traumas. “El objetivo es cuidarlos. La primera intervención es de contención, no de investigación”, explicó.

El caso, que ya conmociona al ámbito deportivo y social, sigue en pleno desarrollo. Con más testimonios en camino y pruebas digitales aún por analizar, la fiscalía no descarta que el escándalo sea aún mayor de lo que hoy se conoce.

Abuso en Club Unión Vecinal: cómo fue la formulación de cargos

La asistente letrada Cecilia Sabatte amplió los cargos contra el entrenador de fútbol de Neuquén, identificado por sus iniciales como D.E.M., quien desde el 19 de marzo permanece en prisión preventiva tras haber sido imputado por el presunto abuso sexual de uno de sus alumnos, pero también por otros delitos sexuales, como grooming, promoción de la prostitución, corrupción de menores y exhibiciones obscenas.

cecilia sabatte letrada.jpg La asistente letrada Cecilia Sabatte amplió los cargos contra el entrenador sospechado de abuso de Unión Club Vecinal.

Durante la audiencia realizada este lunes, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) precisó nuevos hechos y delitos contra la integridad sexual de adolescentes, en el marco de la investigación que continúa en curso.

La acusación fue actualizada a partir de la incorporación de nuevas situaciones que, según la fiscalía, ocurrieron entre 2025 y comienzos de 2026, en un contexto de confianza generado por el rol del imputado como entrenador y referente de los jóvenes dentro del ámbito deportivo.

La asistente letrada de la unidad fiscal de Violencia Contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales detalló que los hechos se produjeron tanto en espacios vinculados a la actividad futbolística -como entrenamientos, viajes y concentraciones- como a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.