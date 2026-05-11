La dramática realidad de las niñas gitanas abusadas y vendidas como esclavas en Argentina

La comunidad gitana bajo la lupa de la Justicia: Alberto e Isabel Cristo al ser detenidos por Gendarmería.

La denuncia sobre una adolescente de 13 años vendida por su familia a un primo por $825, como parte de un matrimonio forzado volvió a poner en foco prácticas de extrema vulneración de derechos dentro de algunos sectores de la comunidad gitana en la Argentina .

Según consta en la causa judicial, la menor, que fue entregada por sus propios padres, nunca fue escolarizada y fue convertida en esclava .

Ceremonias y ritos

Tras enfrentar un matrimonio forzado del rito gitano, cumplió con otra ceremonia. La propia víctima la describió en su declaración en cámara Gesell que brindó el 8 de marzo de 2025 ante una psicóloga, realizada en el marco de una investigación a cargo de la Justicia federal de San Juan, donde ocurrió el hecho, que intentaba esclarecer su situación.

Cámara Gesell La declaracuón en Cámara Gesell de una de las víctimas.

Allí, habló de la práctica de “abrir camino”. Su propio “marido” debía asegurar que la “esposa” que había comprado, su prima, la hija de la hermana de su madre, era virgen. Luego, la embarazó, no una, sino dos veces. Perdió el primer embarazo, un aborto espontáneo. El segundo llegó a término. El bebé nació el 24 de agosto de 2024 en el Hospital Iturraspe de Santa Fe capital.

La niña fue arrastrada de un extremo del país a otro, en un periplo de tres provincias. Fue obligada a vender medias en la calle con su embarazo avanzado, maltratada, torturada con cigarrillos encendidos.

Detención y condena de los captores

Fue en Caucete, San Juan, donde cayeron sus captores, capturados por Gendarmería Nacional, luego de que intentaran secuestrarla de vuelta, cuando la menor había regresado a sus padres.

El mes pasado, Gustavo Franco Cristo, su “esposo”, y sus “suegros”, Alberto e Isabel Cristo, fueron condenados a diez años de cárcel cada uno por el delito de trata de personas, una condena lograda por el fiscal federal Francisco Alcaraz y la PROTEX, con su colega Alejandra Mangano.

Otros casos de trata gitana en el país

El problema de la trata de niñas dentro de la comunidad se repite hace años. Hay otras causas en similares en su curso. Una funcionaria judicial de alto orden asevera: “En San Juan ya hubo tres casos. En Neuquén se investigaron hechos similares. Los imputados se defienden al decir que es una práctica de su cultura, cuando son las propias mujeres las que piden ayuda y denuncian los hechos. Además de venderlas, las maltratan. Los embarazos adolescentes ocurren con frecuencia”.

Otra funcionaria en la Justicia federal que investigó a varias familias gitanas asevera que el aislamiento es doble, con víctimas iletradas sometidas a puertas cerradas, en una comunidad marcada por el hermetismo. Esas víctimas, también, sirven un propósito dentro de la comunidad misma.

Comunidad gitana. Justicia. La fiscal Mangano y el fiscal Alcaraz.

“El analfabetismo parece es trasversal a las mujeres de la comunidad. Las crían para servir a los maridos y a la familia del varón. Su propósito no es solo tener hijos, sino también atender a todo el resto”, asevera. Luego, se convierten en moneda de cambio: niñas por plata o camionetas. La compra de niñas es una marca de clasismo dentro de la propia comunidad: las familias más adineradas compran a las hijas de las familias más pobres.

Un caso famoso en Mar del Plata: $30 mil y una camioneta

El caso de Laura y Horacio Crespo y su hijo B., investigado por la fiscal federal Laura Mazzaferri, data de 2017. Es idéntico al de la chica de San Juan, con casi una década de diferencia.

La imputación inicial en contra de la pareja acusada fue la de ser “coautores del delito de trata de personas con finalidad de someter a la víctima a una unión de hecho y matrimonio servil“, agravado, entre otras cosas, por la edad de la víctima.

La niña -de 14 años al momento del comienzo del caso- había sido obligada a casarse con uno de los hijos de la pareja, que era menor de edad. Su padrastro fue quien concertó la “unión matrimonial”. El precio de la chica: $30 mil y la promesa de una camioneta.

Comunidad Gitanta, Justicia La fiscal Laura Mazzaferri.

Luego, la pusieron a vender pañuelitos por la calle y mendigar bajo la vigilancia de su “suegra”. Logró escapar, finalmente. Le pidió ayuda a una militante política que encontró por la calle.

La víctima “acogida con fines de trata laboral y sexual”, traída de La Plata a sus 13 años, no solo era analfabeta: no tenía DNI ni partida de nacimiento.

“En su relato, dejó asentado que había sido obligada a casarse, que su marido en una oportunidad abusó sexualmente de ella y que la golpeaba, al igual que sus suegros, que la obligaban a limpiar toda la vivienda y a servirle el desayuno en la habitación a los moradores de la casa (un total de ocho personas)”, asegura otro fragmento del expediente.

Una mañana, su marido le pidió sus galletitas favoritas. No había galletitas. Frustrado, lanzó a la chica por la escalera. La menor terminó con un pie fracturado.

El Tribunal Oral Federal condenó a Laura Crespo en junio de 2020 a cinco años de encierro, precisamente, por el delito trata. Le dieron prisión domiciliaria, tal como a Isabel Cristo; recibió la libertad condicional poco más de un año después.