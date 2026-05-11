Golpeó a su tía de 86 años para robarle y la llevó a hacer una falsa denuncia, pero un video lo delató

En medio de la investigación apareció un video de una cámara de seguridad que dio un giro inesperado al violento robo.

La denuncia por robo llamó a la atención de los policías que rápidamente dieron un giro a la investigación.

Un violento episodio sorprendió incluso a los investigadores. Todo comenzó cuando una mujer de 86 años , acompañada por su sobrino, se presentó en una comisaría para denunciar un robo sufrido mientras dormía en su casa durante la madrugada. Pero gracias a las cámaras de seguridad, lograron descubrir que no todo era lo que parecía.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Carapachay , partido de Vicente López. Apenas los funcionarios policiales comenzaron a tomar declaración, comenzaron a sospechar que algo raro pasaba y así la investigación dio un giro inesperado. En su denuncia, la anciana aseguró que se encontraba durmiendo, cuando cerca de las cuatro de la mañana un hombre la despertó.

Fuentes policiales precisaron que según constaba en la denuncia, mediante intimidación de arma blanca , la redujeron y la maniataron, exigiéndole dinero con golpes. Así, el ladrón le quitó dos mil dólares, es decir a todos sus ahorros.

Con el paso de las horas y a medida que avanzaba la investigación, los detectives descubrieron que la entrada de la casa, para empezar, no había sido forzada. Eso disparo un análisis más exhaustivo y la causa dio un giro inesperado.

El video que delató al verdadero ladrón

El hecho denunciado quedó grabado por una cámara de seguridad recuperado en la cuadra de la casa de la víctima, allí se ve al ladrón abrir la puerta con llave, a cara tapada.

Luego, siguieron el auto que usó el ladrón, un Peugeot 208. Para sorpresa de los investigadores, era el mismo auto en que la víctima había llegado a la comisaría.

le robó dos mil dólares a golpes a su tía de 86 años y luego la llevó a hacer la denuncia

Fue así que tras la revisión de las cámaras, la Sub DDI detuvo al principal sospechoso del hecho, que resultó ser el sobrino de la mujer, el mismo que la había acompañado a denunciar, trascendió que tenía muchas deudas.

Otro caso de deuda y robo

En un caso similar, días atrás, Carlos Adolfo Guevara, de 48 años, fue arrestado por la Bonaerense en su almacén familiar de la zona de Del Viso: el hombre pedía a gritos por su mujer mientras los investigadores lo reducían sobre el capot de un auto. Le secuestraron un arma blanca, una navaja que podría ser la empleada en el hecho.

En paralelo, su hijo de 25 años, fue allanado y arrestado por encubrimiento; le encontraron un millón de pesos, que podría ser parte del cambio del botín.

Guevara padre -que tiene, al menos, dos hijas más de acuerdo a sus registros- tiene un problema que resuena con otros delincuentes de la época: está atravesado por deudas.

Se encuentra registrado como remisero en ARCA, cobra un plan social, tiene trabajo en blanco, trabajó para la Municipalidad de Vicente López y la de Pilar según sus registros. Sin embargo, su ficha de deudor muestra préstamos y créditos recientes de financieras y a cuatro bancos por más de $12 millones de pesos.

El principal acusado fue indagado este último sábado: se negó a declarar, según fuentes del caso. Investigadores del hecho aseguran que la cercanía entre víctima y presunto victimario era notable:la tía había ayudado a Guevara padre a comprar su casa.