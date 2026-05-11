PBI: Fundación Mercado prevé un crecimiento del 2%, 1,5 puntos menos que el FMI

La actividad estaría 1,5 puntos abajo de la estimación del FMI para todo el año. Solo tres sectores crecerán fuerte, pero con limitado impacto en el índice general.

La economía crecería este año solo un 2%, lo que implica un nivel menor del 1,5 puntos porcentuales respecto de la última proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina, de acuerdo con la estimación de la Fundación Capital .

"El 2026 presentaría un crecimiento económico del 2% interanual, muy modesto. En este marco, será clave monitorear si la política económica logra un equilibrio entre crecimiento económico y mayor estabilidad", afirma la Fundación Capital en un reporte reciente.

Las estimaciones de la entidad que dirige el economista Carlos Pérez, se basan en los resultados heterogéneos de la actividad en el inicio del año. El informe dice que "en el marco de una muy buena cosecha gruesa, se prevé que el campo aporte 1,2 puntos porcentuales al PBI en el segundo trimestre".

"Esto, sumado a la tracción de la minería (incluye hidrocarburos) e intermediación financiera, que contribuirían con 0,8 puntos en conjunto, permitiría un crecimiento del 2,6% interanual en el segundo cuarto", dice el reporte.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (49)

El estudio añade que "en el contexto descripto anteriormente, se prevé una evolución moderada de la actividad económica hacia adelante, con algunos sectores que evolucionarán más aceleradamente, mientras otros quedarán más rezagados".

Cuáles sectores va a crecer este año

De acuerdo con el trabajo, el rubro minería e hidrocarburos continuará con "una buena dinámica" con un crecimiento del 8,2% interanual, acumulando una expansión del 25,5% desde el 2023, en un marco de medidas de promoción local y una creciente demanda internacional.

Por otro lado, las expectativas son también favorables para el agro, con una cosecha gruesa que se perfila en buenos términos, especialmente para el maíz con 61 millones de toneladas.

En tanto, también se prevé un crecimiento del 4% en la intermediación financiera, un sector que mostró una importante recuperación durante 2025, aunque desde un nivel acotado) y que tiene potencial hacia delante.

"En conjunto estos tres rubros, que en total representan el 15% del PBI, aportarán la mitad del crecimiento del 2026. Aún más, de los 5 puntos de crecimiento estimados entre 2023 y 2026, 4,5 puntos los explicarían estos sectores", detalla el trabajo.

Cuales sectores no van a crecer

En sentido contrario, la industria manufacturera y el comercio (representan el 27% del PBI) muestran una evolución más deslucida. En el primer trimestre, exhibieron mermas del 4,5% i.a. y 4,1% i.a., respectivamente, si bien en la medición sin estacionalidad evidenciaro

"Prevemos para el año sólo leves subas del 0,5% interanual para la industria y del 1% interanual para el comercio. De esta forma, en la comparación frente a 2023, quedarían 7,6% y 2,8% por debajo, respectivamente", plantea el reporte.

En tanto, según se señala "la construcción continúa en un proceso de muy lenta mejora, aunque sosteniéndose en un nivel bien inferior al del 2023 (-10%)". "De hecho, prevemos sólo un rebote del 3,9% en 2026", calcula el trabajo.