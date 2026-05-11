El riesgo país bajó a menos de 500 puntos: así fue el festejo de Javier Milei

Este lunes, el riesgo país rompió el piso de los 500 puntos básicos en medio de una nueva suba de los bonos argentinos. En medio de las repercusiones que tuvo este número récord, el presidente se expresó a través de las redes sociales.

"TMAP" (Todo Marcha Acorde al Plan) y "MAGA" (Make Argentina Great Again), fueron las expresiones del mandatario en redes sociales al conocer el dato, dos siglas que usa habitualmente para defender su modelo económico.

La publicación fue un retuit de un mensaje de Felipe Nuñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

El riesgo país llegó a los 498 puntos

El riesgo país argentino, medido por el índice EMBI que elabora el banco de inversión JP Morgan, marcaba 498 puntos básicos este lunes, con una caída de un 2,4 % en el día que lo coloca por debajo de 500 puntos.

En tanto, los precios del petróleo rebotan un 2%, impulsados por la ausencia de acuerdos entre los EEUU e Irán en torno a la liberación completa del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Riesgo-País.jpg El riesgo país perforó el piso de 600 y está en cifras similares a agosto de 2018.

Así se confirma la tendencia a la baja que se inició la semana pasada tras la mejora en la calificación de la agencia Fitch y la sugerencia de que Moody's también podría revisar su nota antes de julio. En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,4% a 278.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street, YPF gana un 0,8% a USD 42,69, Vista Energy cede 0,6% a pesar del salto del petróleo, Tenaris gana 1,8% para ampliar a 59% el ascenso de 2026, mientras que Mercado Libre cae 3,8%.

El análisis del mercado

La baja de 12 puntos en el riesgo país fue recibida por la Casa Rosada como un aval a las negociaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, con organismos internacionales. Según el Ejecutivo, el haber despejado las dudas sobre los pagos de deuda para lo que resta del año permitió que los bonos argentinos subieran de precio, lo que impacta directamente en el descenso del indicador.

Milei destacó que este nuevo umbral acerca a la Argentina a la posibilidad de volver a emitir deuda en el exterior, aunque el equipo económico ha reiterado que, por ahora, se priorizarán vías de financiamiento más económicas. “Los números no mienten”, sugirió el mandatario en sus posteos, reforzando la idea de que el ajuste fiscal y la acumulación de reservas están dando los frutos esperados por el mercado financiero.

Contexto favorable

El descenso a los 498 puntos básicos representa el nivel más bajo en casi cuatro meses, dejando atrás los picos de 630 puntos registrados a fines de marzo. Este clima de optimismo en el Gobierno se completó con alzas de hasta el 3% en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, particularmente en el sector energético, lo que fue monitoreado de cerca desde el despacho presidencial durante toda la jornada.