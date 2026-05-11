Manejaba borracho junto a sus seis hijos y fue detenido: el emotivo gesto de una policía en el operativo

El hombre de 29 años fue detenido cuando circulaba en la ruta. Luego fue denunciado por su pareja.

Una grave situación que puso en riesgo a varios menores de edad tuvo lugar este fin de semana en Misiones . Un hombre de 29 años fue detenido cuando conducía alcoholizado junto a sus seis hijos , uno de ellos un bebé de cinco meses.

Este delicado episodio ocurrió en la localidad de El Soberbio. Cerca de las 4 de la mañana del domingo sobre la Ruta Provincial N° 2. Según precisaron, los uniformados que realizaban un control en la zona, identificaron a un conductor con evidentes signos de ebriedad, mientras detectaron que en el interior del vehículo viajaban niños de entre 1 y 8 años , además de un bebé de apenas cinco meses.

Medios locales revelaron que el hombre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en el domicilio familiar y, en medio de un episodio de conflicto, la madre de los niños se retiró del lugar por temor.

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Posteriormente, el conductor salió con los menores en el automóvil con la aparente intención de buscarla, siendo interceptado durante el operativo.

La policía indicó que los hijos del hombre se encontraban en gran estado de vulnerabilidad, y algunos lloraban al momento de la intervención producto del nerviosismo. Frente a ese escenario, los efectivos priorizaron contener a los menores y una de las integrantes del operativo asistió al bebé alimentándolo, ya que no dejaba de llorar.

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El emotivo gesto de una policía para contener al bebé que iba en el auto

Por disposición de la Defensoría de Menores del Juzgado de Familia de San Vicente, los niños quedaron bajo resguardo de su madre, quien posteriormente denunció al hombre por violencia de género, con intervención del Área de la Mujer, Niñez y Adolescencia y distintos organismos municipales de protección.

En medio del operativo, el bebé no podía dejar de llorar ya que necesitaba ser alimentado. Ante la urgencia y el contexto que atravesaban, una policía que integra el operativo -y que es madre lactante- lo asistió amamantándolo hasta garantizar su contención.

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Más tarde, el examen médico confirmó que el hombre estaba alcoholizado. De esta forma, quedó formalmente detenido y el vehículo fue retenido.

Un hombre borracho aplastó y mató a su hijo con el auto volvió a evitar la cárcel

A principios de marzo se conoció que la Justicia de Chubut rechazó un pedido de revocación de la prisión domiciliaria de Leandro Damián Ríos, un hombre de Puerto Madryn que, estando fuertemente alcoholizado, provocó un accidente de tránsito en el que murió su hijo, Elías Mateo, de 16 meses.

Durante una audiencia que tuvo lugar en los Tribunales de Puerto Madryn, la jueza penal Patricia Reyes denegó la solicitud de Facundo Bonavitta, el abogado que representa a la mamá de Elías, Bianca Vargas.

El letrado querellante argumentó que Ríos había incumplido las normas de conducta exigidas para mantener el beneficio de la domiciliaria, al recibir visitas y realizar reuniones con amigos en su casa.

El caso ocurrió en la madrugada del 28 de septiembre de 2025, cuando Ríos conducía alcoholizado por el centro de la localidad patagónica llevando en su vehículo -un utilitario Renault Kangoo- a su pequeño hijo Elías, quien estaba a su cargo durante el fin de semana, ya que él se encontraba separado de la madre del pequeño.

Al llegar a la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, perdió el control de su vehículo y volcó. El bebé salió despedido del utilitario que, en los tumbos, terminó quedando sobre él.