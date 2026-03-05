El padre borracho que aplastó y mató a su hijo con el auto volvió a evitar la cárcel: "Se nos ríen en la cara"

En una audiencia en Puerto Madryn , le ratificaron la domiciliaria pese a que incumplió normas de conducta. El enojo de la mamá del pequeño.

La Justicia de Chubut rechazó un pedido de revocación de la prisión domiciliaria de Leandro Damián Ríos, un hombre de Puerto Madryn que, estando fuertemente alcoholizado, provocó un accidente de tránsito en el que murió su hijo , Elías Mateo, de 16 meses.

Durante una audiencia que se realizó este miércoles en los Tribunales de Puerto Madryn, la jueza penal Patricia Reyes denegó la solicitud de Facundo Bonavitta, el abogado que representa a la mamá de Elías, Bianca Vargas.

El letrado querellante argumentó que Ríos había incumplido las normas de conducta exigidas para mantener el beneficio de la domiciliaria , al recibir visitas y realizar reuniones con amigos en su casa.

Fotos que no convencieron a la jueza y la fiscal

Bonavitta mostró fotografías públicas -tomadas de redes sociales- en las que se demostrarían las visitas y reuniones en la vivienda de Ríos, algo expresamente prohibido en la resolución que le otorgó la prisión domiciliaria el 29 de septiembre de 2025, un día después de haber protagonizado el vuelco en el que falleció Elías.

La Fiscalía no acompañó el pedido de Bonavitta “porque consideró que una imagen o una captura de pantalla no era suficiente y el incumplimiento no era grave como para revocar la prisión domiciliaria”, explicó el abogado.

Puerto Madryn las fotos que presentó el abogado de la familia de Elías Ríos Puerto Madryn: las fotos que presentó el abogado de la familia de Elías Ríos.

La jueza Reyes coincidió con el punto de vista de la fiscal Eugenia Vottero y dispuso que Ríos continúe en su casa.

A la vez, la fiscal Vottero adelantó que este jueves, en el marco de una nueva audiencia, pedirá una extensión en el plazo de investigación que vence el 27 de marzo debido a que restan medidas probatorias por realizarse y que son importantes para la investigación.

En referencia a la determinación que volvió a beneficiar a Ríos, Bonavitta señaló: “Se fijó expresamente una prohibición de recibir visitas. Cuando se fija una condición en una prisión domiciliaria debe cumplirse estrictamente y en este caso no se estaría cumpliendo, por lo que debería haber consecuencias. Respetamos la decisión judicial pero no la compartimos”.

“Vamos a evaluar e impugnar la decisión de la jueza”, adelantó el letrado.

Por su parte, Bianca Vargas y su familia también expresaron su descontento. “Se nos ríen en la cara”, manifestaron, y consideraron “una burla” que el padre de Elías no solo reciba visitas sino que además se publiquen fotos en redes sociales.

Puerto Madryn: una borrachera y un accidente trágico

El hecho por el cual se juzgará a Ríos ocurrió en la madrugada del 28 de septiembre de 2025. El hombre conducía alcoholizado por el centro de Puerto Madryn llevando en su vehículo -un utilitario Renault Kangoo- a su pequeño hijo Elías, quien estaba a su cargo durante el fin de semana, ya que él se encontraba separado de la madre del pequeño.

Al llegar a la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, perdió el control de su vehículo y volcó. El bebé salió despedido del utilitario que, en los tumbos, terminó quedando sobre él.

Con ayuda de otras personas que pasaban por el lugar, Ríos logró levantar la camioneta y rescatar a su hijo, que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Andrés Ísola de Puerto Madryn por los mismos particulares que participaron del salvataje pero falleció a causa de la gravedad de las heridas sufridas.

El test de alcoholemia practicado posteriormente a Ríos por personal de Seguridad Vial arrojó un resultado positivo de 1,98 g/l de alcohol en sangre, por encima de lo que se considera un nivel “crítico”.