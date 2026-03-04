Femicidio de Valeria Schwab: afirman que un boxer con restos genéticos probaría que hubo más de un asesino

La hermana de la mujer asesinada en Comodoro Rivadavia insistió con que amplíen pericias y no cierren la investigación.

La familia de Valeria Schwab volvió a tomar la palabra y a contradecir a la fiscal del caso: insistió con que en la causa por el femicidio existe material genético que podría vincular a una persona hasta ahora no identificada con el crimen cometido en enero en la costanera de Comodoro Rivadavia, y derribar la hipótesis de que hubo un único asesino , como concluyeron en la causa luego de la pericia genética.

Jessica Schwab, hermana de la víctima y quien apenas hace unos días denunció haber recibido amenazas , declaró en el programa Lape Club Social de América TV : "Hay un hombre que dejó mucha prueba genética en una prenda clave y sigue suelto".

La prenda en cuestión es un bóxer hallado en la escena del crimen en el que se identificó un perfil genético masculino mayoritario que, según afirmó Jessica, no corresponde a Jonathan Chacano , señalado por la Fiscalía como el único autor del hecho y quien se quitó la vida pocas horas después del ataque.

De este modo, desde el entorno de Valeria avanzan para ser aceptados como querellantes, presentar conclusiones propias y evitar que la investigación se de por terminada. No es la primera vez: recientemente, habían hablado de pericias con material genético que abonaba la misma hipótesis que vienen sosteniendo, y la fiscal del caso salió a hacer una serie de aclaraciones sobre las pericias que desmintieron esa versión.

femicidio valeria comodoro rivadavia (1) Jonathan Chacano, el violador y femicida de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia: la fiscal María Laura Blanco aseguró que no hay indicios que indiquen que actuó con más personas.

Ahora, la hermana reconoció que debajo de las uñas de Valeria se detectó únicamente una mezcla genética compatible con la víctima y con Chacano, tal como aclaró recientemente la fiscal, pero sostuvo que ese resultado no descarta la intervención de terceros en el asesinato.

En esa línea, insistió con un dato que los responsables de investigar el crimen explicaron que resulta irrelevante, porque no permite sacar conclusiones contundentes. Jésica volvió a señalar que en las manos del presunto autor se encontraron perfiles de ADN de múltiples personas: tres en una mano y cuatro en la otra.

El ADN de más personas y la explicación de la fiscal

"El hecho de que haya rastros de ADN en las manos de Chacano no es un dato que nos permita afirmar que esas personas participaron del hecho. Específicamente porque esos rastros no están en el cuerpo de Valeria. Eso es lo relevante", remarcó anteriormente la fiscal María Laura Blanco.

"Es casi una cuestión de propiedad transitiva. Que haya perfiles en el ADN de Chacano significa que él estuvo con otras personas, pero al no estar esos perfiles en el cuerpo de Valeria, implica que esas personas no estuvieron con ella", amplió.

Blanco también aclaró que los perfiles genéticos son acumulativos y no permiten determinar cuándo ni en qué contexto ocurrió el contacto. "Yo puedo tener contacto con una persona, luego con otra, y al momento de analizarme van a aparecer los perfiles de ambas, pero eso no quiere decir que esos contactos hayan ocurrido al mismo tiempo ni que tengan relación entre sí", explicó.

El fundamento para pedir que amplíen la investigación del femicidio

"La autopsia habla de asfixia mecánica y de golpes brutales en rostro, tórax y extremidades. Mi hermana era una mujer atlética, de contextura robusta. Nosotros creemos que no fue una sola persona", insistió Jessica para fundamentar por qué piden que la investigacion no se cierre.

La familia se presentó como querellante en la causa el viernes 20 de febrero y en esa ocasion, a través de su abogado anunciaron que buscarán impulsar nuevas medidas de prueba y solicitar ampliaciones en las pericias genéticas para sostener la hipótesis de que hubo más de un involucrado en el crimen.

Subrayaron y siguen insistiencdo con que, ante la presencia de material genético de terceros, el Estado tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación antes de dar por cerrado el caso.

Por ahora, aguardan que se fije una audiencia para quedar formalmente constituidos e intervenir de manera activa en el proceso judicial, algo que todavía no está firme -según explicó Blanco- porque su abogado realizó la presentación ante el Ministerio Público, cuando en realidad debió hacerlo ante la oficina judicial, para que un juez determine si acepta o no el pedio.

La fiscal había manifestado que entendía el dolor de los allegados de Valeria y su resistencia a que el caso se archive, pero fue contundente: "Si no hay otros hallazgos, en algún momento la causa debe cerrarse, porque por ahora el único autor está muerto".