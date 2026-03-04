Denuncian que Natalia Cruz quiso denunciar a su ex antes del femicidio pero la policía no la atendió

El femicida de la joven fue hallado escondido en una cueva, y tras las graves acusaciones de la familia, se ordenó una investigación.

La familia de Natalia Cruz denuncia negligencia de la policía y de los procesos de investigación.

Tras el brutal femicidio de Natalia Cruz ocurrido en Campo Quijano , que terminó con la detención del agresor, que estuvo varios días escondido en una cueva de la precordillera, surgieron fuertes cuestionamientos contra la Policía de Salta.

La fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet tendrá la tarea de confeccionar el resumen de cada una de las acciones realizadas por el aparato estatal. Según explicó el procurador Pedro García Castiella, el objetivo será evaluar la actuación institucional en este caso y fortalecer la respuesta estatal ante hechos de violencia de género graves.

La familia de la joven asesinada acusa a la policía de no haber recibido una denuncia por violencia de género horas antes del crimen . Ante las acusaciones, el procurador dispuso la elaboración de un informe integral para analizar cómo actuaron las autoridades en el caso.

Qué dice la denuncia de la familia contra la policía

Antes, la madre de Natalia denunció que su hija viajó a Salta capital con la intención de radicar una denuncia y pedir otra orden de restricción en contra de su pareja. Ahora, ese hombre es el principal acusado de su femicidio, Daniel Orlando Serapio.

En contacto con la prensa, la mujer recriminó que nunca pudo solicitarla, ya que le habrían dicho que no había personal disponible para atenderla en ese momento. Así, regresó a su casa, en donde horas más tarde sería brutalmente atacada.

Femicidio Natalia Cruz, Salta. La fiscal penal de la Unidad de Femicidios responderá a la denuncia contra la policía de la familia de Natalia Cruzen.

Sin embargo, esas no fueron las únicas denuncias por parte del entorno familiar de la víctima, debido a que también se cuestionó la presunta falta de medidas de protección en la escena del crimen. Sobre este punto, la madre de Cruz relató que los padres de Serapio habrían ingresado a la vivienda en el momento que la trasladaban hacia el hospital local.

En línea con esto, criticaron el breve allanamiento que realizaron en la casa de los padres del acusado. Además, apuntaron que no se secuestraron los teléfonos celulares y tampoco se intentó rastrear las comunicaciones, pese a que la madre del detenido admitió que había hablado con él antes de que se fugara. “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, le habría dicho antes de cortar.

A raíz de estos movimientos, la Fiscalía tendría como hipótesis que la fuga de Serapio no solo habría sido planificada, sino que habría recibido la ayuda de colaboradores. Sobre todo, porque se constató que el hombre se había escapado con su teléfono personal, ropa de abrigo y objetos personales.

femicida salta (1) El femicida fue hallado en una cueva.

A partir de esto, el 27 de febrero se concretó la detención de dos sospechosos, acusados de haber colaborado y asistido a Serapio durante su huida. Por este motivo, fueron imputados de modo provisional por el delito de encubrimiento agravado.

En este contexto, el procurador General de Salta intentaría establecer cómo fueron las intervenciones del Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, los organismos de asistencia y los órganos judiciales. Así, se podría analizar el cumplimiento de los protocolos y marcos normativos vigentes, que deberían ser aplicados para asistir a las víctimas de violencia de género.

Uno de los ejes del informe solicitado será examinar si la respuesta institucional fue adecuada, oportuna y coordinada en el caso particular de Natalia Cruz, a la vez que se evalúan los mecanismos de actuación y la cooperación entre las distintas instancias estatales.