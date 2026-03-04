El dramático momento en que un operario cayó de una grúa en llamas en Estados Unidos

Los videos que se viralizaron muestran cómo el trabajador quedó colgando y luego perdió el agarre, tras un incendio provocado por una falla mecánica.

El hecho involucró a un operario que estaba a una altura estimada de casi 9 metros.

Un operario del Departamento de Transporte y Desarrollo de Luisiana resultó gravemente herido tras caer desde una grúa cuya canasta se incendió mientras realizaba tareas en la vía pública en la ciudad de Baton Rouge, Estados Unidos.

El hecho quedó registrado en distintos videos que se viralizaron en las redes sociales y que mostraron el momento exacto en que el operario queda colgado a varios metros del suelo, antes de perder el agarre y precipitarse hacia el pavimento.

El hecho, registrado el martes, involucró a un empleado que se encontraba elevado a una altura estimada de entre 20 y 30 pies (casi nueve metros) dentro de una canasta aislada sujeta a un brazo articulado extendido sobre la calle.

De acuerdo con la información difundida por el canal de televisión local WAFB, que citó un reporte del Departamento de Bomberos de Baton Rouge, el fuego se originó por una aparente falla mecánica.

WOW: Insane footage out of Baton Rouge, Louisiana

A utility worker desperately fights to escape a bucket truck engulfed in flames. pic.twitter.com/ZW9QENO3Sv — Officer Lew (@officer_Lew) March 4, 2026

Las imágenes fueron captadas por un transeúnte desde el nivel de la calle. En la grabación se observa cómo, de manera repentina, comenzaron a surgir llamas anaranjadas en la zona del balde o en sus inmediaciones.

En pocos segundos, una columna de humo negro envolvió la plataforma mientras el camión permanecía con la pluma extendida sobre la calle.

El trabajador, sujeto con un arnés de seguridad a la estructura de la canasta, intentó mantenerse estable en medio del fuego, pero a medida que las llamas se intensificaban y el humo se volvía más denso, comenzó a mostrar signos de desesperación, moviendo los brazos y piernas.

Desesperación a nueve metros de altura

Los videos muestran que el operario intenta descender por el brazo articulado de la grúa para escapar del fuego. Pero mientras realizaba esa exigente tarea, fragmentos encendidos parecieron desprenderse y caer en dirección a su posición.

La escena principal muestra a varias personas grabando con teléfonos celulares desde distintos ángulos, aunque no se observa la utilización de escaleras u otros elementos de asistencia física para facilitar el descenso del trabajador.

Instantes después, el operario perdió el agarre, aunque no logra verse si el arnés fue retirado voluntariamente o si resultó afectado por el fuego, y cayó violentamente, golpeando contra el pavimento. Tras el impacto, el hombre permaneció inmóvil.

El operario sufrió heridas graves

El Departamento de Bomberos de Baton Rouge confirmó que el empleado sufrió heridas graves como consecuencia del accidente.

Según informó WAFB, además de los bomberos, personal del departamento de policía local intervino para colaborar con el operativo en la zona y gestionar el tráfico.

La pluma del camión permaneció extendida durante parte del procedimiento mientras una densa columna de humo se elevaba sobre la calle.