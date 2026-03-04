Donald Trump amenazó con cortar el comercio con España por su postura ante Irán: la respuesta española

Tras denegarle el uso de bases aéreas a Estados Unidos, Pedro Sánchez rechazó la guerra y aseguró que “no será cómplice de algo malo para el mundo”.

Donald Trump dijo que podría parar el comercio con España y Pedro Sánchez respondió que no tiene miedo a represalias

Donald Trump amenazó con imponer un embargo y cortar todas las relaciones comerciales de Estados Unidos con España tras la negativa del país europeo a autorizar el uso de bases militares para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán . La advertencia del republicano provocó la respuesta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez .

Durante una reunión llevada a cabo el martes en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump afirmó que su país “no necesita nada” de España y calificó al país europeo como un aliado “terrible”.

En el marco de la operación militar denominada Furia Épica lanzada contra objetivos en Irán, el presidente estadounidense expresó su malestar por la decisión de Madrid de no permitir que las bases de Rota y Morón de la Frontera fueran utilizadas para acciones que, según el Ejecutivo español, no encuadran en la legalidad internacional ni en la Carta de las Naciones Unidas.

En el Despacho Oval, Trump afirmó: "Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo el comercio".

Trump merz Donald Trump se reunió el martes en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz

Luego, consultó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre la viabilidad de un embargo, y este respondió que el Tribunal Supremo de Estados Unidos "ha reafirmado la capacidad" del presidente para implementar ese tipo de medidas.

Trump agregó: "Y ahora España incluso ha dicho que no podíamos usar sus bases y demás. Podríamos usar sus bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos".

La respuesta de España: “No a la guerra”

En una comparecencia institucional que desarrolló este miércoles en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez sentó la postura de su Gobierno en cuanto al conflicto en Medio Oriente que también involucra a Israel. Lo hizo “en cuatro palabras” con un “No a la guerra”.

El presidente español recordó, además, que Estados Unidos “ya arrastró” a su país a la guerra de Irak en 2003 y afirmó que aquel conflicto desencadenó “la mayor oleada de inseguridad” en Europa desde la caída del Muro de Berlín.

"Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", expresó Sánchez, quien no admitió preguntas.

También advirtió que España no será “cómplice de algo malo para el mundo” como es la actual guerra en Oriente Medio “solo por el miedo a las represalias de alguno”.

Embed - Declaración institucional de Pedro Sánchez sobre los últimos acontecimientos internacionales

El mandatario español señaló que hay que prepararse para la posibilidad “de que sea una guerra larga” y sostuvo que su Ejecutivo estudia escenarios y posibles medidas para mitigar impactos económicos.

Informó, en paralelo, que en la región hay unos 30.000 españoles, entre residentes, turistas y trabajadores, y que un primer grupo ya regresó al país mientras otros continúan saliendo por distintas vías.

El respaldo europeo a la posición de España

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, señaló que la Comisión Europea velará por que se protejan "plenamente los intereses de la Unión Europea".

El funcionario recordó que el comercio entre ambas partes es “profundamente integrado y es mutuamente beneficioso” y destacó la existencia de un acuerdo comercial que estableció un tope del 15 % a los aranceles generales estadounidenses sobre productos europeos.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, afirmó que el comercio exterior de la Unión Europea “se negocia en bloque”, por lo que no es posible entablar represalias exclusivamente contra un Estado miembro.

Además, remarcó que “a Estados Unidos no le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea”.