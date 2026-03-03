Persecución de alto riesgo entre Senillosa y Centenario: un policía fracturado y el sospechoso prófugo

La persecución policial al motociclista continuó su marcha en Autovía Norte a contramano. La búsqueda es materia de investigación.

Con el objetivo de que el motociclista en fuga desista su conducción en contramano los policías continuaron la persecución.

El domingo, las rutas se convirtieron en un corredor de tensión. Lo que comenzó como un control de rutina en la báscula de Senillosa terminó en una persecución que atravesó rotondas y rutas provinciales hasta Centenario. La conducción incluyó maniobras en contramano y un policía con lesiones graves.

Según detalló a LM Neuquén el comisario Héctor Valdez, todo se inició cuando personal policial realizaba un control vehicular y detectó una moto que, al advertir la presencia de los patrulleros, evadió el operativo y se dio a la fuga . “Hizo caso omiso a las señales de detención, hizo un giro en U y escapó a alta velocidad sin importarle nada”, explicó.

De esta manera, la persecución avanzó por la Ruta 22 hasta la autovía y continuó hacia la rotonda de Pluspetrol, Ruta 51 y luego al acceso a Centenario y otras vías provinciales. En ese trayecto, el comisario señaló que uno de los efectivos logró darle alcance a la altura de la Ruta 61 , pero la moto en fuga le habría tocado la rueda, perdió el control de la moto y cayó al asfalto. En la caída, el policía sufrió un esguince de tobillo , aunque la persecución continuó con otros móviles.

persecucion policial motos senillosa centenario ruta 7 (2)

El sospechoso retomó a toda velocidad y con gran agilidad por la Ruta 51 para luego dirigirse hacia la Ruta 7, en dirección a Centenario. Allí, otro patrullero logró acercarse nuevamente, pero en medio del operativo uno de los efectivos volvió a caer de la moto. Esta vez, el parte médico confirmó lesiones de mayor gravedad: fractura hombro y pierna que motivaron asistencia inmediata.

El conductor perseguido logró escapar por la zona del Dique Ballester, y permanece prófugo, mientras se desarrollan tareas investigativas para su identificación.

persecucion policial motos senillosa centenario ruta 7 (3)

El video de la persecución: “¡Uy, agarró en contramano, qué peligro!”

La escena quedó registrada por el acompañante de una camioneta particular que se dirigía hacia Centenario y fue testigo involuntario del operativo. En el video —que circuló rápidamente— se observan al menos cuatro motos policiales y una camioneta participando de la persecución.

En un momento, el motociclista tomó en contramano y los móviles lo siguieron. Desde el interior del auto, la voz sorprendida del testigo irrumpe: “¡Uy, agarró en contramano la policía, y allá va el sospechoso adelante, qué barbaro, va en contramano, qué peligro!”. Como describió el relato, las motos y la camioneta que venían desde Senillosa cruzaron la división de ripio entre los carriles de la ruta y pusieron en vilo a los conductores que se encontraban de frente con la persecución.

Una persecución desde Senillosa hasta Centenario.Ok

De esta manera, la persecución del domingo dejó preocupación por el estado de salud de los dos policías accidentados, entre imágenes de sirenas y la tierra en suspensión. A su vez, la conmoción y las preguntas abiertas quedaron abiertas: hasta dónde perseguir, cómo equilibrar el riesgo y la captura, y qué protocolos se activan cuando la fuga se convierte en una carrera contra el peligro.

Valdez señaló que se investiga la identidad del motociclista, a quien vinculó preliminarmente con “gente del ambiente delictivo”, aunque aclaró que la causa está en etapa investigativa. En cuanto a la búsqueda, confirmó que la patente de la moto pudo ser identificada.

"Calculo que los efectivos tenían que desistir el accionar de la persona, porque una vez que entran en contramano ponía en riesgo todo, había una bajada, volvían las familias del Lago, entonces eso motivó el cese del accionar esa persona", argumentó Valdez.